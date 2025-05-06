Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Борьба за место в элите. Ингулец и Черноморец – на выход?
Украина. Премьер лига
06 мая 2025, 15:18 |
997
0

Борьба за место в элите. Ингулец и Черноморец – на выход?

Авторитетные украинские специалисты высказали свое мнение относительно того, кто покинет УПЛ

06 мая 2025, 15:18 |
997
0
Борьба за место в элите. Ингулец и Черноморец – на выход?
УПЛ. Ингулец и Черноморец, скорее всего, покинут элиту

До конца чемпионата осталось провести три тура. Только «Кривбасс» и «Левый берег» имеют игру в запасе, которую они проведут между собой 7 мая.

Как известно, по итогам сезона из УПЛ напрямую вылетают две команды (15-е и 16 место), а 13-я и 14 команды сыграют переходные матчи с третьим и четвертым коллективами первой лиги за право быть представленным в элите на будущий чемпионат.

Sport.ua с помощью специалистов решил спрогнозировать итог сезона на предмет того, кто все-таки покинет Премьер-лигу. Помимо основных претендентов на понижение в классе, под наш прицел попали и те команды, которые теоретически могут оказаться в зоне вылета, это «Оболонь» и ЛНЗ.

Ответить на вопросы согласились авторитетные украинские специалисты Владимир Шаран, Иван Гецко и Виктор Грачев.

– Первым делом хочется спросить, стоит ли вычеркнуть «Оболонь» и ЛНЗ, которые на восемь очков опережают «Ингулец», из числа кандидатов на вылет?

Владимир Шаран: – Здесь даже не должно возникать вопросов. Однозначно можно сказать, что «Ингулец» не сможет в трех играх набрать девять очков, и чтобы при этом «Оболон»ь и ЛНЗ все проиграли. Тем более, что в ближайшем туре киевляне и черкасчане встречаются между собой.

Иван Гецко: – На мой взгляд, так как сейчас расположились команды в турнирной таблице, все так и закончится. Хотя, конечно, произойти может все, что угодно.

Виктор Грачев: – Восьми очков «Оболони» и ЛНЗ вполне достаточно для того, чтобы не переживать за прямой вылет из УПЛ. К тому же в ближайший уик-энд они сыграют между собой и один из оппонентов, кто победит, на мой взгляд, вообще может закрыть все вопросы этого сезона.

– Главный претендент на вылет – «Черноморец»?

Шаран: – Да. «Черноморец» проиграл свои домашние лобовые матчи «Ингульцу» и «Левому берегу». Уже в начале марта, по сути, их судьба была решена. Теоретические шансы у одесситов есть, но не стоит забывать, что команде Александра Кучера в двух из трех оставшихся поединках нужно встретиться с «Динамо» и «Александрией»…

Гецко: – Как ни досадно об этом говорить, но так и есть. Я не вижу, как и за счет чего одесситы могут выкарабкаться из зоны вылета. Там, где нужно было брать очки, они проиграли, а расписание оставшихся матчей для «Черноморца» выглядит самым сложным среди всех кандидатов.

Грачев: – По все раскладам одесситы вряд ли смогут сотворить чудо. Кто-то сможет прогнозировать их победы над «Динамо» и «Александрией»? Я нет. А если даже допустить выигрыш над Ворсклой, этого будет не достаточно.

– На ваш взгляд, правильным ли было решение руководства «Черноморца» сменить главного тренера по ходу уже весенней части чемпионата?

Шаран: – Это долгая история, поскольку я тоже был среди кандидатов на пост главного тренера «Черноморца». Если бы это было в зимнее межсезонье, я бы принял команду, но уже весной было видно, что команда не готова настолько, насколько это нужно.

Я предлагал руководству клуба оставить Александра Бабича, поскольку он знал коллектив. Тем не менее, тренерская рокировка случилась. И новый главный тренер ничего в данной ситуации не мог изменить. Хотя, конечно, такой клуб, как «Черноморец» должен быть представлен в элите…

Гецко: – Не нам это решать, но факт остается фактом: результаты команды не улучшились, даже стали хуже. Значит, что-то было сделано не так, раз команда не смогла зацепиться за спасительное место.

Грачев: – Поменять главного тренера – это не проблема. Но делать эту рокировку практически на финишной прямой, для меня это нонсенс. Для меня это необъяснимо. Я бы еще мог понять, если команда утратила шансы на еврокубки, доигрывала чемпионат, тогда, да.

– При Александре Кучере была добыта одна победа и пять раз команда проиграла. План «моряков» не сработал?

ФК Черноморец. Александр Кучер

Шаран: – Безусловно. Такие решения нужно принимать раньше.

Гецко: – Да. И другие варианты вряд ли здесь имеют место быть.

Грачев: – План не то, что не сработал, он провалился. Почему этого нельзя было сделать зимой, чтобы новый тренер имел шанс подготовить команду к весенним матчам по своим принципам. А Александр Кучер не только не вытащил команду из ямы, но и подпортил свое реноме.

– Насколько выше шансы у «Ингульца» избежать прямого вылета?

Шаран: – Это разве что «Левый берег» не будет радовать своих поклонников и в первую очередь президента клуба Николая Лавренко результатами. Но даже, если в очном матче «Ингулец» выиграет, это еще ничего не значит. Думаю, «Левый берег» как минимум заслуживает играть в переходных поединках.

Гецко: – В доигровке против «Зари» «Ингулец» мне понравился, но уже в матче против «Динамо» команда Василия Кобина разочаровала, уж как-то легко они сдались на милость победителя.

Естественно, что «Ингулец» сделает все, чтобы спастись, но можно понять и другие команды, которые находятся чуть выше, поэтому команде из Петрово будет очень сложно что-то изменить.

Грачев: – У них тоже ситуация непростая. А по календарю две лобовые встречи («Левый берег» и «Ворскла») и матч против мотивированного Шахтера. Не думаю, что «Ингулец» сможет выбраться из зоны вылета.

– Каким будет ваш прогноз на итоговое расположение команд с 13-го по 16 место?

Шаран: – Премьер-лигу напрямую покинут «Ингулец» и «Черноморец». А вот, кто окажется среди двух команд, которым предстоит сыграть в переходных матчах, я не возьмусь спрогнозировать, все очень запутано. Единственное, что могу сказать, что наилучшие шансы не попасть сюда у «Оболони», которая, на мой взгляд, демонстрирует более слаженную игру.

Гецко: – Вылетят «Ингулец» и «Черноморец». А вот, кто будет главным претендентом на переходные матчи, сказать сложно. Очень много может проясниться после ближайшего тура, когда «Оболонь» сыграет с ЛНЗ, «Ворскла» с «Черноморцем» и «Ингулец» с «Левым берегом».

Грачев: – Кто займет 15-е и 16-е место мы уже сказали, это «Ингулец» и «Черноморец». А вот, что касается переходных матчей, то здесь вопрос очень непростой. Более конкретно можно было бы сказать после 28-го тура, когда претенденты сойдутся в играх между собой. Но если исходить из нынешней ситуации, кто и как себя проявляет по ходу сезона, то в зону переходных матчей я бы поставил «Левый берег» и, наверное, все-таки «Оболонь».

Расклад. Оставшиеся матчи претендентов на вылет

Матч 21-го тура

Кривбасс – Левый берег

28-й тур

Оболонь – ЛНЗ

Ворскла – Черноморец

Ингулец – Левый берег

29-й тур

Кривбасс – Оболонь

ЛНЗ – Ворскла

Левый берег – Рух

Ингулец – Шахтер

Черноморец – Динамо

30-й тур

Оболонь – Левый берег

Верес – ЛНЗ

Ингулец – Ворскла

Черноморец – Александрия

Сергей БОЙЧЕНКО

По теме:
Шаран назвал главного претендента на вылет из УПЛ. Это не Ингулец
В УАФ отреагировали на решение КДК, лаконично обратившись к Поворознюку
Обнародованы дата и время поединков 29-го тура УПЛ
статьи эксклюзив Ингулец Черноморец Одесса Оболонь Киев Левый Берег Киев Владимир Шаран Иван Гецко Виктор Грачев
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бенфика благодарит Трубина за то, что украинец принес команде титул
Футбол | 06 мая 2025, 12:09 6
Бенфика благодарит Трубина за то, что украинец принес команде титул
Бенфика благодарит Трубина за то, что украинец принес команде титул

В Португалии восхищаются игрой голкипера сборной Украины

Полузащитник Руха не сыграет против Вереса
Футбол | 06 мая 2025, 14:53 0
Полузащитник Руха не сыграет против Вереса
Полузащитник Руха не сыграет против Вереса

Артур Ременяк восстанавливается после травмы

Итоги ЧМ по хоккею. (Не)удачный турнир сборной Украины
Хоккей | 06.05.2025, 12:35
Итоги ЧМ по хоккею. (Не)удачный турнир сборной Украины
Итоги ЧМ по хоккею. (Не)удачный турнир сборной Украины
Игрок Барселоны разочаровал Флика и не сыграет против Интера
Футбол | 05.05.2025, 18:45
Игрок Барселоны разочаровал Флика и не сыграет против Интера
Игрок Барселоны разочаровал Флика и не сыграет против Интера
Бенфика пригласила в клуб украинского защитника
Футбол | 05.05.2025, 17:49
Бенфика пригласила в клуб украинского защитника
Бенфика пригласила в клуб украинского защитника
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известный украинский боксер бросил вызов абсолютному чемпиону мира
Известный украинский боксер бросил вызов абсолютному чемпиону мира
05.05.2025, 11:52 3
Бокс
Известно, что сказал Анчелотти Лунину после катастрофы в матче с Барселоной
Известно, что сказал Анчелотти Лунину после катастрофы в матче с Барселоной
05.05.2025, 03:13 7
Футбол
Итальянский журналист: «Довбик – это самый странный случай»
Итальянский журналист: «Довбик – это самый странный случай»
06.05.2025, 02:00 7
Футбол
Даниель ДЮБУА: «Все, это конец карьеры»
Даниель ДЮБУА: «Все, это конец карьеры»
05.05.2025, 09:03 14
Бокс
Будущее Таловерова. На футболиста претендуют несколько клубов из Англии
Будущее Таловерова. На футболиста претендуют несколько клубов из Англии
04.05.2025, 18:38 5
Футбол
ВИДЕО. Как Довбик забил гол в ворота Фиорентины
ВИДЕО. Как Довбик забил гол в ворота Фиорентины
04.05.2025, 19:56 17
Футбол
Золотая Пальма. Определен победитель Лиги чемпионов по футзалу
Золотая Пальма. Определен победитель Лиги чемпионов по футзалу
05.05.2025, 06:12
Футзал
Анхель Торрес в Динамо. Новый Карлос де Пена или Жерсон Родригеш?
Анхель Торрес в Динамо. Новый Карлос де Пена или Жерсон Родригеш?
05.05.2025, 18:19 69
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем