Борьба за место в элите. Ингулец и Черноморец – на выход?

До конца чемпионата осталось провести три тура. Только «Кривбасс» и «Левый берег» имеют игру в запасе, которую они проведут между собой 7 мая.

Как известно, по итогам сезона из УПЛ напрямую вылетают две команды (15-е и 16 место), а 13-я и 14 команды сыграют переходные матчи с третьим и четвертым коллективами первой лиги за право быть представленным в элите на будущий чемпионат.

Sport.ua с помощью специалистов решил спрогнозировать итог сезона на предмет того, кто все-таки покинет Премьер-лигу. Помимо основных претендентов на понижение в классе, под наш прицел попали и те команды, которые теоретически могут оказаться в зоне вылета, это «Оболонь» и ЛНЗ.

Ответить на вопросы согласились авторитетные украинские специалисты Владимир Шаран, Иван Гецко и Виктор Грачев.

– Первым делом хочется спросить, стоит ли вычеркнуть «Оболонь» и ЛНЗ, которые на восемь очков опережают «Ингулец», из числа кандидатов на вылет?

Владимир Шаран: – Здесь даже не должно возникать вопросов. Однозначно можно сказать, что «Ингулец» не сможет в трех играх набрать девять очков, и чтобы при этом «Оболон»ь и ЛНЗ все проиграли. Тем более, что в ближайшем туре киевляне и черкасчане встречаются между собой.

Иван Гецко: – На мой взгляд, так как сейчас расположились команды в турнирной таблице, все так и закончится. Хотя, конечно, произойти может все, что угодно.

Виктор Грачев: – Восьми очков «Оболони» и ЛНЗ вполне достаточно для того, чтобы не переживать за прямой вылет из УПЛ. К тому же в ближайший уик-энд они сыграют между собой и один из оппонентов, кто победит, на мой взгляд, вообще может закрыть все вопросы этого сезона.

– Главный претендент на вылет – «Черноморец»?

Шаран: – Да. «Черноморец» проиграл свои домашние лобовые матчи «Ингульцу» и «Левому берегу». Уже в начале марта, по сути, их судьба была решена. Теоретические шансы у одесситов есть, но не стоит забывать, что команде Александра Кучера в двух из трех оставшихся поединках нужно встретиться с «Динамо» и «Александрией»…

Гецко: – Как ни досадно об этом говорить, но так и есть. Я не вижу, как и за счет чего одесситы могут выкарабкаться из зоны вылета. Там, где нужно было брать очки, они проиграли, а расписание оставшихся матчей для «Черноморца» выглядит самым сложным среди всех кандидатов.

Грачев: – По все раскладам одесситы вряд ли смогут сотворить чудо. Кто-то сможет прогнозировать их победы над «Динамо» и «Александрией»? Я нет. А если даже допустить выигрыш над Ворсклой, этого будет не достаточно.

– На ваш взгляд, правильным ли было решение руководства «Черноморца» сменить главного тренера по ходу уже весенней части чемпионата?

Шаран: – Это долгая история, поскольку я тоже был среди кандидатов на пост главного тренера «Черноморца». Если бы это было в зимнее межсезонье, я бы принял команду, но уже весной было видно, что команда не готова настолько, насколько это нужно.

Я предлагал руководству клуба оставить Александра Бабича, поскольку он знал коллектив. Тем не менее, тренерская рокировка случилась. И новый главный тренер ничего в данной ситуации не мог изменить. Хотя, конечно, такой клуб, как «Черноморец» должен быть представлен в элите…

Гецко: – Не нам это решать, но факт остается фактом: результаты команды не улучшились, даже стали хуже. Значит, что-то было сделано не так, раз команда не смогла зацепиться за спасительное место.

Грачев: – Поменять главного тренера – это не проблема. Но делать эту рокировку практически на финишной прямой, для меня это нонсенс. Для меня это необъяснимо. Я бы еще мог понять, если команда утратила шансы на еврокубки, доигрывала чемпионат, тогда, да.

– При Александре Кучере была добыта одна победа и пять раз команда проиграла. План «моряков» не сработал?

ФК Черноморец. Александр Кучер

Шаран: – Безусловно. Такие решения нужно принимать раньше.

Гецко: – Да. И другие варианты вряд ли здесь имеют место быть.

Грачев: – План не то, что не сработал, он провалился. Почему этого нельзя было сделать зимой, чтобы новый тренер имел шанс подготовить команду к весенним матчам по своим принципам. А Александр Кучер не только не вытащил команду из ямы, но и подпортил свое реноме.

– Насколько выше шансы у «Ингульца» избежать прямого вылета?

Шаран: – Это разве что «Левый берег» не будет радовать своих поклонников и в первую очередь президента клуба Николая Лавренко результатами. Но даже, если в очном матче «Ингулец» выиграет, это еще ничего не значит. Думаю, «Левый берег» как минимум заслуживает играть в переходных поединках.

Гецко: – В доигровке против «Зари» «Ингулец» мне понравился, но уже в матче против «Динамо» команда Василия Кобина разочаровала, уж как-то легко они сдались на милость победителя.

Естественно, что «Ингулец» сделает все, чтобы спастись, но можно понять и другие команды, которые находятся чуть выше, поэтому команде из Петрово будет очень сложно что-то изменить.

Грачев: – У них тоже ситуация непростая. А по календарю две лобовые встречи («Левый берег» и «Ворскла») и матч против мотивированного Шахтера. Не думаю, что «Ингулец» сможет выбраться из зоны вылета.

– Каким будет ваш прогноз на итоговое расположение команд с 13-го по 16 место?

Шаран: – Премьер-лигу напрямую покинут «Ингулец» и «Черноморец». А вот, кто окажется среди двух команд, которым предстоит сыграть в переходных матчах, я не возьмусь спрогнозировать, все очень запутано. Единственное, что могу сказать, что наилучшие шансы не попасть сюда у «Оболони», которая, на мой взгляд, демонстрирует более слаженную игру.

Гецко: – Вылетят «Ингулец» и «Черноморец». А вот, кто будет главным претендентом на переходные матчи, сказать сложно. Очень много может проясниться после ближайшего тура, когда «Оболонь» сыграет с ЛНЗ, «Ворскла» с «Черноморцем» и «Ингулец» с «Левым берегом».

Грачев: – Кто займет 15-е и 16-е место мы уже сказали, это «Ингулец» и «Черноморец». А вот, что касается переходных матчей, то здесь вопрос очень непростой. Более конкретно можно было бы сказать после 28-го тура, когда претенденты сойдутся в играх между собой. Но если исходить из нынешней ситуации, кто и как себя проявляет по ходу сезона, то в зону переходных матчей я бы поставил «Левый берег» и, наверное, все-таки «Оболонь».

Расклад. Оставшиеся матчи претендентов на вылет

Матч 21-го тура

Кривбасс – Левый берег

28-й тур

Оболонь – ЛНЗ

Ворскла – Черноморец

Ингулец – Левый берег

29-й тур

Кривбасс – Оболонь

ЛНЗ – Ворскла

Левый берег – Рух

Ингулец – Шахтер

Черноморец – Динамо

30-й тур

Оболонь – Левый берег

Верес – ЛНЗ

Ингулец – Ворскла

Черноморец – Александрия

Сергей БОЙЧЕНКО