Источник: Лунин – приоритетный вариант для Ман Сити на замену Эдерсону

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин может продолжить карьеру в «Манчестер Сити», сообщает Strikers.

По информации источника, «горожане» находятся в поисках «первого номера» на замену Эдерсону и Штефану Ортеге, которые летом, вероятно, сменят клубную прописку. Украинец же стал для «Манчестер Сити» и их главного тренера Пепа Гвардиолы ключевой фигурой на эту роль.

В текущем сезоне Лунин сыграл за «Реал» 12 матчей и пропустил 19 голов. Его контракт со «сливочными» рассчитан до лета 2030 года. Рыночная трансферная стоимость Андрея составляет 20 млн евро.

Сообщалось, что Лунин получил топовый вариант продолжения карьеры.