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  4. Источник: Лунин – приоритетный вариант для Ман Сити на замену Эдерсону
Англия
06 мая 2025, 15:19 |
1088
5

Источник: Лунин – приоритетный вариант для Ман Сити на замену Эдерсону

Украинца хочет подписать Пеп Гвардиола

06 мая 2025, 15:19 |
1088
5
Источник: Лунин – приоритетный вариант для Ман Сити на замену Эдерсону
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин может продолжить карьеру в «Манчестер Сити», сообщает Strikers.

По информации источника, «горожане» находятся в поисках «первого номера» на замену Эдерсону и Штефану Ортеге, которые летом, вероятно, сменят клубную прописку. Украинец же стал для «Манчестер Сити» и их главного тренера Пепа Гвардиолы ключевой фигурой на эту роль.

В текущем сезоне Лунин сыграл за «Реал» 12 матчей и пропустил 19 голов. Его контракт со «сливочными» рассчитан до лета 2030 года. Рыночная трансферная стоимость Андрея составляет 20 млн евро.

Сообщалось, что Лунин получил топовый вариант продолжения карьеры.

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Андрей Лунин Пеп Гвардиола Манчестер Сити Реал Мадрид трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги Эдерсон Штефан Ортега
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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Saar
Було б сказано "першим номером". А там ше когось куплять.
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Перець
він не проти купуйте
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Капітошkа
На іншому вітчизняному спортивному ресурсі тільки що прочитав,що його хоче підписати Астон Вілла...А тут уже і Ман Сіті...
Хто вже тільки не хоче собі Луніна🤣
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