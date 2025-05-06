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Украина. Премьер лига
06 мая 2025, 14:53 |
294
0

Полузащитник Руха не сыграет против Вереса

Артур Ременяк восстанавливается после травмы

06 мая 2025, 14:53 |
294
0
Полузащитник Руха не сыграет против Вереса
ФК Рух. Артур Ременяк

Как стало известно Sport.ua, полузащитник «Руха» Артур Ременяк тренируется по индивидуальной программе из-за микронадрыва связок бедра и не сможет принять участия в календарном поединке 28 тура УПЛ – с «Вересом», который состоится 10 мая во Львове. Именно по этой причине он вынужден был пропустить предыдущий матч «Руха» – с «Кривбассом».

В то же время, по имеющейся информации, один из лидеров «Руха» защитник Богдан Слюбик после мышечной контузии собирается завтра возобновить тренировки в общей группе и должен успеть подойти к противостоянию с «Вересом» в боевой спортивной форме.

Сейчас в активе футболистов «Руха» 34 очка и они девятые в чемпионате.

Ранее главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев поделился эмоциями после игры своей команды против криворожского «Кривбасса».

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Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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