Полузащитник Руха не сыграет против Вереса

Как стало известно Sport.ua, полузащитник «Руха» Артур Ременяк тренируется по индивидуальной программе из-за микронадрыва связок бедра и не сможет принять участия в календарном поединке 28 тура УПЛ – с «Вересом», который состоится 10 мая во Львове. Именно по этой причине он вынужден был пропустить предыдущий матч «Руха» – с «Кривбассом».

В то же время, по имеющейся информации, один из лидеров «Руха» защитник Богдан Слюбик после мышечной контузии собирается завтра возобновить тренировки в общей группе и должен успеть подойти к противостоянию с «Вересом» в боевой спортивной форме.

Сейчас в активе футболистов «Руха» 34 очка и они девятые в чемпионате.

Ранее главный тренер львовского «Руха» Виталий Пономарев поделился эмоциями после игры своей команды против криворожского «Кривбасса».