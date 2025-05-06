Реал получил предложение по одному из самых дорогих игроков. Это клуб АПЛ

Английский «Манчестер Сити» интересуется бразильским вингером мадридского «Реала» Родриго, сообщает испанское издание Defensa Central.

По информации источника, «горожане» уже сделали первое предложение по трансферу 24-летнего футболиста, но оно, скорее всего, будет отклонено. При этом клуб из Манчестера не собирается оставлять попыток подписать игрока и в случае отказа настроен вернуться с еще лучшим предложением.

В сезоне 2024/25 Родриго провел 50 матчей на клубном уровне, отметившись 13 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро, что делает его одним из самых дорогих игроков королевского клуба.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» установил ценник на Родриго.