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  4. Реал получил предложение по одному из самых дорогих игроков. Это клуб АПЛ
Испания
06 мая 2025, 17:24 |
513
1

Реал получил предложение по одному из самых дорогих игроков. Это клуб АПЛ

Родриго может перейти в «Манчестер Сити»

06 мая 2025, 17:24 |
513
1
Реал получил предложение по одному из самых дорогих игроков. Это клуб АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Родриго

Английский «Манчестер Сити» интересуется бразильским вингером мадридского «Реала» Родриго, сообщает испанское издание Defensa Central.

По информации источника, «горожане» уже сделали первое предложение по трансферу 24-летнего футболиста, но оно, скорее всего, будет отклонено. При этом клуб из Манчестера не собирается оставлять попыток подписать игрока и в случае отказа настроен вернуться с еще лучшим предложением.

В сезоне 2024/25 Родриго провел 50 матчей на клубном уровне, отметившись 13 забитыми мячами и 10 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 100 миллионов евро, что делает его одним из самых дорогих игроков королевского клуба.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал» установил ценник на Родриго.

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трансферы Реал Мадрид Манчестер Сити Родриго Гоес трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: DefensaCentral
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Gargantua81
переоцененный игрок.
таких любит МЮ покупать
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