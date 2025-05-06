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Турция
06 мая 2025, 13:54 |
511
0

Сикан после забитого гола высказался о судействе и травме

Украинский нападающий считает, что гол его команды, возможно, отменили по ошибке

06 мая 2025, 13:54 |
511
0
Сикан после забитого гола высказался о судействе и травме
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Сикан

Украинский нападающий «Трабзонспора» Даниил Сикан дал комментарий после матча 34-го тура чемпионата Турции против «Касымпаши» (1:1):

«Мы знали, что это будет сложный матч. Выездные матчи нелегкие. Мы играли лучше во втором тайме и могли забить второй гол. Мы его забили, но он был отменен из-за офсайда. Возможно, его отменили по ошибке, я не знаю. Мы хотим выигрывать каждый матч, но сегодня, к сожалению, не получилось так, как мы хотели.

Моя замена? Это не связано с травмой. Это был тактический шаг, сделанный из-за того, что я получил желтую карточку в первом тайме».

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Трабзонспор чемпионат Турции по футболу Касымпаша Даниил Сикан травма судейство
Дмитрий Вус Источник
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