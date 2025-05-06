Олег ФЕДОРЧУК: «В Эпицентре растут молодые футболисты»

В эфире информационно-аналитической программы «Украина футбольная» эксперт Олег Федорчук отметил работу тренерского штаба «Эпицентра», рассказал о проблемах «Металлиста 1925», а также отметил интригу во Второй лиге.

– По моему мнению, основная заслуга в таких результатах «Эпицентра» принадлежит тренерскому штабу, – говорит Федорчук. – Они были стабильными в своих требованиях, приглашали в команду мотивированных футболистов. «Эпицентр» не гнался за опытными игроками, а находил голодных к футболу. Таких как Кравчук, Запорожец, Танчик. При тренерском штабе Нагорняка растут молодые футболисты и это главная оценка их работы. Очень понравился Иван Бендера, который с лучшей стороны проявил себя в этом чемпионате.

Также специалист возмутился поведением игроков и главного тренера «Металлиста 1925».

– Мне обидно наблюдать за игрой этой команды. Ряд опытных футболистов вообще не готовы к сезону. В харьковском дерби игроки «Металлиста 1925» за 20-ть минут до завершения начали выпрашивать пенальти. Я считаю, что это безобразие и не солидно. Больше всего мне не понравилось поведение главного тренера. Эта игра продемонстрировала, что проблем у «Металлиста 1925» очень много. В таком состоянии, даже если они выйдут в УПЛ, то им будет очень непросто.

Федорчук считает, что в группе Б Второй лиги интрига будет до последнего. «Все будет решаться в матче между «Колосом-2» и «Черниговом». «Чернигов» очень качественно играет во второй части сезона и результаты подтверждают прогресс этой команды. Коллектив из Ковалевки весной играет не так убедительно. Все должно решиться в последнем туре», - резюмировал Федорчук.

Обзор и комментарии матчей Первой лиги, интересности Второй лиги и еще больше анализа в информационно-аналитической программе ПФЛ Украина футбольная о соревнованиях ПФЛ в весенней части сезона.