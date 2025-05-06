Один из самых дорогих игроков Барсы разочарован Фликом. Известна причина
Гави надеялся выйти в стартовом составе на вторую игру против «Интера»
Во вторник, 6 мая, в 22:00 по киевскому времени состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Интер» и «Барселона».
Матч пройдет на стадионе Джузеппе Меацца в Милане. Первая игра завершилась со счетом 3:3.
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По информации El Nacional, полузащитник «сине-гранатовых» Гави останется на скамейке запасных своей команды на этот поединок. Такое решение Ханси Флика расстроило хавбека и несколько разочаровало, ведь он считал, что благодаря своим хорошим отношениям с тренером и упорной работе на тренировках все-таки получит шанс показать себя с первых минут.
В сезоне 2024/25 Гави провел 37 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро, что делает его одним из самых дорогих игроков в «Барселоне».
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