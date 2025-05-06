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  4. Один из самых дорогих игроков Барсы разочарован Фликом. Известна причина
Лига чемпионов
06 мая 2025, 15:09 |
1650
1

Один из самых дорогих игроков Барсы разочарован Фликом. Известна причина

Гави надеялся выйти в стартовом составе на вторую игру против «Интера»

06 мая 2025, 15:09 |
1650
1
Один из самых дорогих игроков Барсы разочарован Фликом. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Гави

Во вторник, 6 мая, в 22:00 по киевскому времени состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Интер» и «Барселона».

Матч пройдет на стадионе Джузеппе Меацца в Милане. Первая игра завершилась со счетом 3:3.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

По информации El Nacional, полузащитник «сине-гранатовых» Гави останется на скамейке запасных своей команды на этот поединок. Такое решение Ханси Флика расстроило хавбека и несколько разочаровало, ведь он считал, что благодаря своим хорошим отношениям с тренером и упорной работе на тренировках все-таки получит шанс показать себя с первых минут.

В сезоне 2024/25 Гави провел 37 матчей на клубном уровне, отметившись 3 забитыми мячами и 3 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро, что делает его одним из самых дорогих игроков в «Барселоне».

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Барселона Интер Милан Лига чемпионов Интер - Барселона Гави Ханс-Дитер Флик
Дмитрий Вус Источник: El Nacional
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ivankondrat96
Флік собі не ворог і ставитиме на матч тих, хто наразі найкращий, або краще підійде саме під Інтер
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