ФОТО. Ямаль и Винни. Ворскла показала атмосферный снимок с матча УПЛ
В Полтаве есть местные Винисиус и Ямаль
Полтавская «Ворскла» сыграла вничью с ковалевским «Колосом» (0:0) в матче 27 тура Украинской Премьер-лиги в домашнем матче.
Пресс-служба полтавской команды опубликовала несколько фото болельщиков, посетивших стадион. Самым атмосферным получился снимок двух юношей, смотревших этот матч вместе. Один был в футболке мадридского «Реала» с фамилией Виннисиуса, другой – в джерси «Барселоны» с фамилией Ламина Ямаля.
В нынешнем сезоне «Ворскла» занимает 13 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 23 зачетных балла после 27 сыгранных матчей.
ФОТО. Ямаль и Винни. Ворскла показала атмосферный снимок с матча УПЛ
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