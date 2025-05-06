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  4. ФОТО. Ямаль и Винни. Ворскла показала атмосферный снимок с матча УПЛ
Украина. Премьер лига
06 мая 2025, 13:03 |
465
0

ФОТО. Ямаль и Винни. Ворскла показала атмосферный снимок с матча УПЛ

В Полтаве есть местные Винисиус и Ямаль

06 мая 2025, 13:03 |
465
0
ФОТО. Ямаль и Винни. Ворскла показала атмосферный снимок с матча УПЛ
ФК Ворскла.

Полтавская «Ворскла» сыграла вничью с ковалевским «Колосом» (0:0) в матче 27 тура Украинской Премьер-лиги в домашнем матче.

Пресс-служба полтавской команды опубликовала несколько фото болельщиков, посетивших стадион. Самым атмосферным получился снимок двух юношей, смотревших этот матч вместе. Один был в футболке мадридского «Реала» с фамилией Виннисиуса, другой – в джерси «Барселоны» с фамилией Ламина Ямаля.

В нынешнем сезоне «Ворскла» занимает 13 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 23 зачетных балла после 27 сыгранных матчей.

ФОТО. Ямаль и Винни. Ворскла показала атмосферный снимок с матча УПЛ

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Ворскла Полтава Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Ла Лига чемпионат Испании по футболу Ламин Ямаль Винисиус Жуниор Барселона Реал Мадрид Колос Ковалевка Ворскла - Колос
Олег Вахоцкий Источник: ФК Ворскла
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