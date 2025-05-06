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Украина. Первая лига
06 мая 2025, 12:03 | Обновлено 06 мая 2025, 12:31
339
0

Первая лига. Эпицентр вышел в УПЛ, харьковское дерби и голевые шоу

Обзор матчей Первой лиги

06 мая 2025, 12:03 | Обновлено 06 мая 2025, 12:31
339
0
Первая лига. Эпицентр вышел в УПЛ, харьковское дерби и голевые шоу
ФК Металлист 1925

Главным событием минувшего тура стал выход «Эпицентра» в УПЛ. Добыв победу в выездном поединке с ЮКСА, команда Сергея Нагорняка досрочно, за три тура до финиша, оформила выход в элитный дивизион. Оформили победы «Кудровка» и «Полтава», которые претендуют на вторую прямую путевку в элиту.

А «Металлист 1925» снова потерял очки в поединке с «Металлистом» и рискует попасть в переходные матчи.

Победа тура

«Эпицентр» минимально выиграл на выезде у ФК ЮКСА благодаря голу с пенальти Даниила Кравчука, который улучшил свои показатели в гонке лучших снайперов Первой лиги. Эта победа обеспечила команд Сергея Нагорняка досрочный выход в Премьер-лигу.

ФК Эпицентр

Лучшее начало тура

«Кудровка» в поединке с «Буковиной» показала пример, как нужно начинать матчи и удерживать победный результат. Команда из Черниговской области к 16-й минуте вела в счете 2:0, благодаря голам от Артема Легостаева и Максима Андрущенко. Больше забитых мячей в этой встрече не было, а «Кудровка» удержала комфортный для себя результат.

Неожиданный фаворит тура

«Полтава» с голами Владимира Одарюка и Евгения Мисюры победила на своем поле «Агробизнес» также со счетом 2:0. Эта победа позволила «муниципалам» закрепиться на втором месте в Первой лиге. Таким образом, за три тура до финиша сезона полтавская команда имеет реальные шансы на выход в УПЛ и тем самым существует вероятность того, что в УПЛ будет еще одно дерби. Здесь имеется ввиду потенциальное противостояние «Полтавы» с «Ворсклой» в элитном дивизионе.

Дерби тура

Естественно, одним из самых ярких матчей тура стал поединок между «Металлистом 1925» и «Металлистом». Это харьковское дерби завершилось результативной ничьей 2:2. На голы от Кирилла Дигтяря и Габриэля Гомеса «Металлист 1925» ответил точными ударами в исполнении Эрмира Рашицы и Ари Моуры.

Молодой талант тура

17-летний нападающий «Металлиста» Кирилл Дигтярь заслуживает всяческой похвалы. Он в харьковском дерби, кроме гола, также записал в свой актив ассист на Гомеса, классно подав угловой.

Иностранный тандем тура

Бразилец Ари Моура и албанец Эрмир Рашица в очередном матче доказали, что они являются лидерами «Металлиста 1925». На этот раз легионеры харьковской команды в принципиальном дерби записали в свой актив по одному забитому мячу.

Голеадоры тура

Форвард «Эпицентра» Даниил Кравчук и бразильский нападающий «Металлиста 1925» Ари Моура приблизили себя к пальме первенства в списке лучших снайперов Первой лиги. У Кравчука на данный момент 12 автографов в воротах оппонентов, Моура 11 раз забивал соперникам. Даниил и Ари, занимая первое и второе места, являются главными фаворитами на выигрыш «Пичичи» Первой лиги.

Дубли тура

Запорожский «Металлург» добился выездной победы 3:2 в матче с «Подольем». Два гола с пенальти записал в свой актив полузащитник запорожцев Андрей Близниченко. Экс-футболист «Днепра» оба мяча забил, реализовав пенальти.

Также два гола Евгения Рязанцева позволили «Минаю» разгромить на своем поле «Диназ» со счетом 3:0.

Голевая стабильность тура

«Прикарпатье» добилось выездной победы со счетом 3:2 над «Феникс-Мариуполем». Команда из Ивано-Франковска снова показала хорошую результативность. Начиная с шестого апреля, «Прикарпатье» уже в пяти поединках кряду забивает. В этих матчах прикарпатцы забили 12 мячей, а это в среднем больше двух голов за один поединок.

Победные камбеки тура

Стоит отметить, что «Прикарпатье» затащило матч после того, как пропустило два гола. «Металлург» также выиграл встречу, перед этим пропустив мяч в дебюте поединка от Антона Савина на десятой минуте. А «Нива» выиграла встречу со счетом 3:1, пропустив также первой на десятой минуте только от лидера «Кремня» Андрея Савицкого. Эти победы позволили «Прикарпатью» и «Ниве», набрав по 27 очков, закрепиться на втором-третьем местах в «Группе Выбывание». «Металлург» занимает шестую позицию с 22 баллами, являясь середняком в этой группе.

Какие матчи ждать?

«Вишенкой на торте» в следующем туре будет матч «Эпицентр» – «Полтава», в котором встретятся лидеры Первой лиги. Поединок «Буковина» - «Металлист 1925» интересен тем, что в очном поединке встретятся два интересных и амбициозных проекта! Поединок «Металлист» - «Кудровка» также будет по-своему увлекателен в контексте того, сможет ли команда из Черниговской области продолжить борьбу за выход в УПЛ.

Матч «Диназ» – «Нива» будет привлекать внимание в том плане, что команды возглавляют известные личности в украинском футболе, а именно Александр Головко и Юрий Вирт.

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статьи эксклюзив обзор тура Первой лиги
Дмитрий Котков
Дмитрий Котков Sport.ua
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