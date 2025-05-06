Претендентов много. Назван клуб, в котором продолжит карьеру Руслан Ротань

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань стал одной из самых обговариваемых личностей в украинском футболе в последнее время. После окончания текущего сезона у наставника заканчивается контракт с «горожанами» и пока неизвестно, в каком клубе он будет работать дальше.

Среди претендентов на подписания соглашения с Ротанем называют донецкий «Шахтер», харьковский «Металлист 1925», а также клубы из Саудовской Аравии.

Однако, как сообщает источник, в течении последнего месяца украинский специалист ведет активные переговоры о продлении контракта с «Александрией». Руководство клуба хочет сохранить стабильность и намерено играть в еврокубках с тем тренером, который провел успешный сезон во главе команды.

Именно по этой причине, «горожане» являются фаворитом на подписания соглашения с Ротанем. В любом случае сам наставник будет принимать окончательное решение. Ранее Руслан Петрович заявил, что сосредоточен на текущем сезоне, а со своим будущем определится после окончания контракта.