Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Претендентов много. Назван клуб, в котором продолжит карьеру Руслан Ротань
Украина. Премьер лига
06 мая 2025, 12:51 |
1161
3

Претендентов много. Назван клуб, в котором продолжит карьеру Руслан Ротань

На данный момент специалист ведет переговоры о продлении контракта с «горожанами»

06 мая 2025, 12:51 |
1161
3
Претендентов много. Назван клуб, в котором продолжит карьеру Руслан Ротань
ФК Александрия. Руслан Ротань

Главный тренер «Александрии» Руслан Ротань стал одной из самых обговариваемых личностей в украинском футболе в последнее время. После окончания текущего сезона у наставника заканчивается контракт с «горожанами» и пока неизвестно, в каком клубе он будет работать дальше.

Среди претендентов на подписания соглашения с Ротанем называют донецкий «Шахтер», харьковский «Металлист 1925», а также клубы из Саудовской Аравии.

Однако, как сообщает источник, в течении последнего месяца украинский специалист ведет активные переговоры о продлении контракта с «Александрией». Руководство клуба хочет сохранить стабильность и намерено играть в еврокубках с тем тренером, который провел успешный сезон во главе команды.

Именно по этой причине, «горожане» являются фаворитом на подписания соглашения с Ротанем. В любом случае сам наставник будет принимать окончательное решение. Ранее Руслан Петрович заявил, что сосредоточен на текущем сезоне, а со своим будущем определится после окончания контракта.

По теме:
ФОТО. Ямаль и Винни. Ворскла показала атмосферный снимок с матча УПЛ
1 из Динамо, 2 из Шахтера. Названа символическая сборная 27-го тура УПЛ
ВИДЕО. «Коля, дай…» Шахтер показал обнаженного Траоре в душе. Фанаты в шоке
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Александрия Руслан Ротань назначение тренера отставка
Николай Титюк Источник: Telegram
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Калюжный выбрал клуб, в который перейдет. Он уже получил подписной бонус
Футбол | 05 мая 2025, 19:42 2
Калюжный выбрал клуб, в который перейдет. Он уже получил подписной бонус
Калюжный выбрал клуб, в который перейдет. Он уже получил подписной бонус

Футболист таки продолжит карьеру в «Металлисте 1925»

Реал определил самую проблемную позицию в команде. Летом будет трансфер
Футбол | 06 мая 2025, 12:48 0
Реал определил самую проблемную позицию в команде. Летом будет трансфер
Реал определил самую проблемную позицию в команде. Летом будет трансфер

Королевский клуб хочет подписать нового центрального защитника

Итальянский журналист: «Довбик – это самый странный случай»
Футбол | 06.05.2025, 02:00
Итальянский журналист: «Довбик – это самый странный случай»
Итальянский журналист: «Довбик – это самый странный случай»
Динамо получит неожиданное усиление. Это экс-игрок сборной Украины
Футбол | 06.05.2025, 07:21
Динамо получит неожиданное усиление. Это экс-игрок сборной Украины
Динамо получит неожиданное усиление. Это экс-игрок сборной Украины
Бенфика пригласила в клуб украинского защитника
Футбол | 05.05.2025, 17:49
Бенфика пригласила в клуб украинского защитника
Бенфика пригласила в клуб украинского защитника
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Первый Среди Равных
Я не розумію, чому його не запрошує Манчестер Юнайтед чи Байєр Леверкузен наприклад. Яка Олександрія? Ротань що називається "переріс" Олександрію, явно на якесь підвищення пора. 
Ответить
+1
bibka stara
-источник
-тг канал с 500 подписот
ясн
Ответить
0
Spaceman
Нікчемна статєйка ніпрощо..Навіть мені зрозуміло, що Ротань залишиться, щоб грати і отримувати досвід у Єврокубках..
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Особенный игрок». Пресс-конференция Раньери после матча с Фиорентиной
«Особенный игрок». Пресс-конференция Раньери после матча с Фиорентиной
05.05.2025, 09:30 2
Футбол
Юрген Клопп назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
Юрген Клопп назвал главное ограбление в истории Золотого мяча
04.05.2025, 09:35 6
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Лучше заверши карьеру. Сохрани свой разум»
Леннокс ЛЬЮИС: «Лучше заверши карьеру. Сохрани свой разум»
04.05.2025, 08:47 4
Бокс
Леннокс Льюис назвал единственного боксера, который победит Усика
Леннокс Льюис назвал единственного боксера, который победит Усика
06.05.2025, 07:48 1
Бокс
Определился один из соперников сборной Украины на ЧМ-2026 по хоккею
Определился один из соперников сборной Украины на ЧМ-2026 по хоккею
04.05.2025, 12:31 4
Хоккей
Винисиус выбрал нового тренера для Реала. И это не Хаби Алонсо
Винисиус выбрал нового тренера для Реала. И это не Хаби Алонсо
05.05.2025, 00:02 3
Футбол
Финал ЧМ. Чжао Синьтун получил огромный перевес над Марком Уильямсом
Финал ЧМ. Чжао Синьтун получил огромный перевес над Марком Уильямсом
04.05.2025, 19:10 2
Снукер
Будущее Таловерова. На футболиста претендуют несколько клубов из Англии
Будущее Таловерова. На футболиста претендуют несколько клубов из Англии
04.05.2025, 18:38 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем