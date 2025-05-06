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06 мая 2025, 12:23 |
51
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 мая

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

06 мая 2025, 12:23 |
51
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 мая
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Во вторник, 6 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:45 Партик – Эйр

Ggbet 2.77 – 3.38 – 2.51

22:00 Интер – Барселона

Ggbet 2.74 – 3.87 – 2.52

БАСКЕТБОЛ

20:00 Монако – Барселона

Ggbet 1.50 – 2.69

КИБЕРСПОРТ

19:00 Falcons – Aurora

Ggbet 1.69 – 2.18

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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