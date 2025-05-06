Другие новости06 мая 2025, 12:23 |
51
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 мая
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
06 мая 2025, 12:23 |
51
0
Во вторник, 6 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
21:45 Партик – Эйр
22:00 Интер – Барселона
БАСКЕТБОЛ
20:00 Монако – Барселона
КИБЕРСПОРТ
19:00 Falcons – Aurora
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 06 мая 2025, 07:48 1
Британец высказался о Даниэле Дюбуа
Футбол | 05 мая 2025, 18:45 0
Жерар Мартин не выйдет в стартовом составе
Футбол | 05.05.2025, 21:32
Футбол | 06.05.2025, 12:48
Футбол | 06.05.2025, 07:21
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
05.05.2025, 03:13 7
06.05.2025, 02:00 7
04.05.2025, 18:38 5
04.05.2025, 19:56 17
05.05.2025, 08:23 11
05.05.2025, 09:03 14
04.05.2025, 09:11 1
05.05.2025, 09:30 2