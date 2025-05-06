СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 6 мая

Во вторник, 6 мая, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:45 Партик – Эйр

2.77 – 3.38 – 2.51

22:00 Интер – Барселона

2.74 – 3.87 – 2.52

БАСКЕТБОЛ

20:00 Монако – Барселона

1.50 – 2.69

КИБЕРСПОРТ

19:00 Falcons – Aurora

1.69 – 2.18