1 из Динамо, 2 из Шахтера. Названа символическая сборная 27-го тура УПЛ
Также определен лучший игрок и тренер
Украинская Премьер-лига определила символическую сборную, а также назвала лучшего игрока и лучшего тренера 27-го тура УПЛ.
Лучшим игроком 27-го тура назвали автора дубля в ворота Левого Берега – полузащитника Карпат Амбросия Чачуа. В топ-5 игроков также вошли Невертон (Шахтер), Николай Шапаренко (Динамо), Иван Калюжный (Александрия) и Денис Марченко (Оболонь).
Лучшим тренером 27-го тура группа экспертов признала Руслана Ротаня (Александрия), который одержал победу над Полесьем (2:1). В топ-3 тренеров также вошли Сергей Шищенко (Оболонь) и Владислав Лупашко (Карпаты).
Символическая сборная 27-го тура УПЛ
Вратарь: Денис Марченко (Оболонь)
Защитники: Владислав Дубинчак (Динамо), Владислав Приймак (Оболонь), Олег Горин (Рух), Олег Ильин (Оболонь)
Полузащитники: Невертон (Шахтер), Амбросий Чачуа (Карпаты), Иван Калюжный (Александрия), Артем Бондаренко (Шахтер), Теди Цара (Александрия)
Нападающий: Ростислав Тарануха (Оболонь)
Главный тренер: Руслан Ротань (Александрия)
Резерв: Александр Тымчик (Динамо), Никита Кравченко (Александрия), Валерий Бондарь (Шахтер), Мигель Кампос (Александрия), Андрей Бацула (Ворскла), Александр Мартынюк (Александрия), Николай Шапаренко (Динамо), Виталий Буяльский (Динамо), Владислав Ванат (Динамо).
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