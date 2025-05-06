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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Локомотив Киев прекратил сотрудничество с главным тренером
Украина. Вторая лига
06 мая 2025, 12:10 |
464
0

ОФИЦИАЛЬНО. Локомотив Киев прекратил сотрудничество с главным тренером

Вадим Лазоренко возглавлял команду с сентября 2023 года

06 мая 2025, 12:10 |
464
0
ОФИЦИАЛЬНО. Локомотив Киев прекратил сотрудничество с главным тренером
ФК Локомотив Киев. Вадим Лазоренко

Представитель Второй лиги Украины, «Локомотив» Киев, официально уволил главного тренера команды Вадима Лазоренко.

По информации пресс-службы, исполнять обязанности тренера будет Назар Козак.

«Спасибо Вадиму Николаевичу за годы преданного труда, за совместно пройденные пути, за победы, за эмоции, за развитие команды. Этот период навсегда останется частью истории клуба.

Желаем новых свершений, достижений и вдохновения. До встречи на футбольном поле», – обратился клуб к Лазоренко.

Лазоренко возглавлял команду с сентября 2023 года. На тренерском мостике «Локомотива» Вадим провел 35 матчей, в которых оформил 14 побед, 12 поражений и девять ничьих.

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Локомотив Киев Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу Вадим Лазоренко
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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