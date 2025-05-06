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  4. Лунин получил топовый вариант продолжения карьеры. Заменит чемпиона мира
Испания
06 мая 2025, 10:53 | Обновлено 06 мая 2025, 10:54
2659
0

Лунин получил топовый вариант продолжения карьеры. Заменит чемпиона мира

На украинского вратаря «Реала» нацелилась «Астон Вилла»

06 мая 2025, 10:53 | Обновлено 06 мая 2025, 10:54
2659
0
Лунин получил топовый вариант продолжения карьеры. Заменит чемпиона мира
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Бирмингемская «Астон Вилла» интересуется украинским вратарем мадридского «Реала» Андреем Луниным, сообщает испанское издание Defensa Central.

По информации источника, «вилланы» планируют подписать 26-летнего футболиста в качестве замены для аргентинского голкипера Эмилиано Мартинеса, которого активно связывают с клубами Саудовской Аравии.

Андрей Лунин в сезоне 2024/25 провел 12 поединков на клубном уровне, пропустив 19 голов и 4 раза сыграв «на ноль». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Андреем Луниным интересуется «Челси».

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Андрей Лунин Эмилиано Мартинес Астон Вилла Реал Мадрид трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитрий Вус Источник: DefensaCentral
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