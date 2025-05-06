Лунин получил топовый вариант продолжения карьеры. Заменит чемпиона мира
На украинского вратаря «Реала» нацелилась «Астон Вилла»
Бирмингемская «Астон Вилла» интересуется украинским вратарем мадридского «Реала» Андреем Луниным, сообщает испанское издание Defensa Central.
По информации источника, «вилланы» планируют подписать 26-летнего футболиста в качестве замены для аргентинского голкипера Эмилиано Мартинеса, которого активно связывают с клубами Саудовской Аравии.
Андрей Лунин в сезоне 2024/25 провел 12 поединков на клубном уровне, пропустив 19 голов и 4 раза сыграв «на ноль». Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что Андреем Луниным интересуется «Челси».
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