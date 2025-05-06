Шомуродов рассказал, что думает о конкуренции с Довбиком
Форвард считает, что нет разницы, какую схему использует главный тренер
Форвард итальянской «Ромы» Эльдор Шомуродов ответил на вопросы журналистов об игре и конкуренции с украинцем Артемом Довбиком:
– Неужели игра с двумя форвардами больше пугает оборону соперника?
– Для нас нет разницы, как играть против оппонента. Можно выйти на поле и с одним форвардом, и с двумя. Мы с Довбиком легко понимаем друг друга, много общаемся, даем советы. Мы всегда готовы играть.
– Как это – вместе играть с Довбиком?
– Мы оба знаем, что от нас требует тренер. Поэтому становится легче.
– У вас есть понимание с Артемом?
– Да, конечно! – ответил Эльдор.
В текущем сезоне Шомуродов провел 34 матча за «Рому» во всех турнирах, где забил семь голов и отдал пять результативных передач. На счету Довбика – 44 поединка, 17 забитых мячей и 4 ассиста.
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