Шомуродов рассказал, что думает о конкуренции с Довбиком

Форвард итальянской «Ромы» Эльдор Шомуродов ответил на вопросы журналистов об игре и конкуренции с украинцем Артемом Довбиком:

– Неужели игра с двумя форвардами больше пугает оборону соперника?

– Для нас нет разницы, как играть против оппонента. Можно выйти на поле и с одним форвардом, и с двумя. Мы с Довбиком легко понимаем друг друга, много общаемся, даем советы. Мы всегда готовы играть.

– Как это – вместе играть с Довбиком?

– Мы оба знаем, что от нас требует тренер. Поэтому становится легче.

– У вас есть понимание с Артемом?

– Да, конечно! – ответил Эльдор.

В текущем сезоне Шомуродов провел 34 матча за «Рому» во всех турнирах, где забил семь голов и отдал пять результативных передач. На счету Довбика – 44 поединка, 17 забитых мячей и 4 ассиста.