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  4. Шомуродов рассказал, что думает о конкуренции с Довбиком
Италия
06 мая 2025, 10:15 |
2972
0

Шомуродов рассказал, что думает о конкуренции с Довбиком

Форвард считает, что нет разницы, какую схему использует главный тренер

06 мая 2025, 10:15 |
2972
0
Шомуродов рассказал, что думает о конкуренции с Довбиком
Getty Images/Global Images Ukraine. Эльдор Шомуродов

Форвард итальянской «Ромы» Эльдор Шомуродов ответил на вопросы журналистов об игре и конкуренции с украинцем Артемом Довбиком:

Неужели игра с двумя форвардами больше пугает оборону соперника?

– Для нас нет разницы, как играть против оппонента. Можно выйти на поле и с одним форвардом, и с двумя. Мы с Довбиком легко понимаем друг друга, много общаемся, даем советы. Мы всегда готовы играть.

Как это вместе играть с Довбиком?

– Мы оба знаем, что от нас требует тренер. Поэтому становится легче.

У вас есть понимание с Артемом?

– Да, конечно! – ответил Эльдор.

В текущем сезоне Шомуродов провел 34 матча за «Рому» во всех турнирах, где забил семь голов и отдал пять результативных передач. На счету Довбика – 44 поединка, 17 забитых мячей и 4 ассиста.

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чемпионат Италии по футболу Серия A Рома Рим Артем Довбик Эльдор Шомуродов
Николай Титюк Источник: Roma Giallorossa
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