Байер нашел замену Алонсо. Это коуч мадридского Реала
Альваро Арбелоа может трудоустроиться в Германии
Руководство леверкузенского «Байера» рассматривает вариант приглашения главного тренера юношеской команды «Реала» U-19 Альваро Арбелоа на должность наставника первой команды.
По информации журналиста Мигеля Анхеля Диаса, боссы «фармацевтов» рассматривают возможность подписания соглашения с 42-летним испанским специалистом, если Хаби Алонсо покинет команду в конце сезона.
Нынешний тренер «Байера» Хаби Алонсо – главный кандидат на смену нынешнему главному тренеру первой команды «сливочных» Карло Анчелотти. Именно его кандидатуру в СМИ активно связывают с королевским клубом.
Ранее сообщалось, что Алонсо заговорил о своем будущем на фоне слухов о переходе в Реал.
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