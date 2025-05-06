Байер нашел замену Алонсо. Это коуч мадридского Реала

Руководство леверкузенского «Байера» рассматривает вариант приглашения главного тренера юношеской команды «Реала» U-19 Альваро Арбелоа на должность наставника первой команды.

По информации журналиста Мигеля Анхеля Диаса, боссы «фармацевтов» рассматривают возможность подписания соглашения с 42-летним испанским специалистом, если Хаби Алонсо покинет команду в конце сезона.

Нынешний тренер «Байера» Хаби Алонсо – главный кандидат на смену нынешнему главному тренеру первой команды «сливочных» Карло Анчелотти. Именно его кандидатуру в СМИ активно связывают с королевским клубом.

Ранее сообщалось, что Алонсо заговорил о своем будущем на фоне слухов о переходе в Реал.