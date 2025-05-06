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  4. Байер нашел замену Алонсо. Это коуч мадридского Реала
Германия
06 мая 2025, 08:32 |
585
0

Байер нашел замену Алонсо. Это коуч мадридского Реала

Альваро Арбелоа может трудоустроиться в Германии

06 мая 2025, 08:32 |
585
0
Байер нашел замену Алонсо. Это коуч мадридского Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Альваро Арбелоа

Руководство леверкузенского «Байера» рассматривает вариант приглашения главного тренера юношеской команды «Реала» U-19 Альваро Арбелоа на должность наставника первой команды.

По информации журналиста Мигеля Анхеля Диаса, боссы «фармацевтов» рассматривают возможность подписания соглашения с 42-летним испанским специалистом, если Хаби Алонсо покинет команду в конце сезона.

Нынешний тренер «Байера» Хаби Алонсо – главный кандидат на смену нынешнему главному тренеру первой команды «сливочных» Карло Анчелотти. Именно его кандидатуру в СМИ активно связывают с королевским клубом.

Ранее сообщалось, что Алонсо заговорил о своем будущем на фоне слухов о переходе в Реал.

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Альваро Арбелоа Ла Лига Реал Мадрид Хаби Алонсо Байер Бундеслига чемпионат Испании по футболу чемпионат Германии по футболу назначение тренера
Олег Вахоцкий Источник: Cope
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