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ATP
06 мая 2025, 08:45 | Обновлено 06 мая 2025, 08:49
164
0

Кто победит в гонке и сорвет главный куш ATP Masters 1000 Bonus Pool?

Джек Дрейпер лидирует в гонке за многомиллионный приз

06 мая 2025, 08:45 | Обновлено 06 мая 2025, 08:49
164
0
Кто победит в гонке и сорвет главный куш ATP Masters 1000 Bonus Pool?
Getty Images/Global Images Ukraine. Джек Дрейпер

Пятая ракетка мирового рейтинга Джек Дрейпер лидирует в гонке за многомиллионный приз ATP Masters 1000 Bonus Pool, несмотря на поражение в финале турнира в Мадриде.

Программа ATP Masters 1000 Bonus Pool предусматривает распределение призового фонда в размере 15,8 миллиона фунтов стерлингов между тридцатью лучшими игроками. Теннисист, набравший больше всех очков по итогам девяти турниров, может рассчитывать на бонус в 3,23 миллиона фунтов, при условии участия во всех девяти соревнованиях серии Мастерс.

23-летний британец упустил шанс завоевать первый в карьере титул на грунтовом покрытии, уступив в финале Касперу Рууду. Тем не менее, благодаря впечатляющему выступлению в столице Испании, Дрейпер впервые в карьере вошел в топ-5 мирового рейтинга. Набрав 650 рейтинговых очков, он также увеличил свое преимущество над Карлосом Алькарасом в зачете ATP Masters 1000 Bonus Pool.

После четырех турниров Дрейпер, ставший чемпионом в Индиан-Уэллсе в марте, лидирует с 1 760 очками. Третья ракетка мира Карлос Алькарас, снявшийся с турнира в Мадриде из-за травмы, идет вторым с 1 410 очками.

Победа Якуба Меншика на турнире в Майами позволила ему выйти на третье место с 1 230 очками. Каспер Рууд, получив 1 000 очков за победу в Мадриде, теперь тоже претендует на высокие позиции в рейтинге и набрал 1 210 очков.

А вот Новаку Джоковичу предстоит серьезно постараться, чтобы догнать лидеров — он делит лишь 10-е место с Хольгером Руне, у обоих по 680 очков.

Все турниры серии Местерс в 2025 году:

  • ATP 1000 Индиан-Уэллс (хард) – победитель Джек Дрейпер (Великобритания)
  • ATP 1000 Майами (хард) – победитель Якуб Меншик (Чехия)
  • ATP 1000 Монте-Карло (грунт) – победитель Карлос Алькарас (Испания)
  • ATP 1000 Мадрид (грунт) – победитель Каспер Рууд (Норвегия)
  • ATP 1000 Рим (грунт)
  • ATP 1000 Торонто (хард)
  • ATP 1000 Цинциннати (хард)
  • ATP 1000 Шанхай (хард)
  • ATP 1000 Париж (хард)

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Вячеслав Кулаковский
Вячеслав Кулаковский Sport.ua
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