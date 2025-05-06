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  4. Довбик заговорил об уходе из Ромы на фоне слухов о возвращении в Жирону
Италия
06 мая 2025, 07:59 | Обновлено 06 мая 2025, 08:01
1588
2

Довбик заговорил об уходе из Ромы на фоне слухов о возвращении в Жирону

Форвард заявил, что сосредоточен на остатке сезона в Серии А

06 мая 2025, 07:59 | Обновлено 06 мая 2025, 08:01
1588
2
Довбик заговорил об уходе из Ромы на фоне слухов о возвращении в Жирону
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский форвард римской «Ромы» Артем Довбик отреагировал на слухи о возможном возвращении в «Жирону». Футболист был достаточно категоричен.

«Информация о моем возможном переходе в Жирону, Реал Сосьедад или Бешикташ – ложная. Пока я сосредоточен исключительно на завершении текущего сезона. А дальше – время покажет», – поделился Довбик.

В нынешнем сезоне Довбик провел 31 матч в национальном первенстве. Кроме 12 голов, на свой счет украинец записал две результативные передачи.

«Рома» набрала 63 балла и продолжает бороться за зону Лиги чемпионов. В настоящее время клуб занимает пятое место в турнирной таблице.

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Артем Довбик Рома Рим трансферы Жирона трансферы Серии A трансферы Ла Лиги Реал Сосьедад
Олег Вахоцкий Источник: Legioners.ua
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Умник
Позвонил Олегу автору статьи так и сказал: "все ото забил 12 мячей и ухожу Бешикташ, мне надоели эти спагетти хочу Дюрум Хамам и свой Каравансарай))"
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0
Saar
Автор , прокапайся, мождиво, пройде. Де тут він заговорив про "відхід"!??? Та ще й в такі команди- дніща!
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