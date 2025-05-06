Довбик заговорил об уходе из Ромы на фоне слухов о возвращении в Жирону
Форвард заявил, что сосредоточен на остатке сезона в Серии А
Украинский форвард римской «Ромы» Артем Довбик отреагировал на слухи о возможном возвращении в «Жирону». Футболист был достаточно категоричен.
«Информация о моем возможном переходе в Жирону, Реал Сосьедад или Бешикташ – ложная. Пока я сосредоточен исключительно на завершении текущего сезона. А дальше – время покажет», – поделился Довбик.
В нынешнем сезоне Довбик провел 31 матч в национальном первенстве. Кроме 12 голов, на свой счет украинец записал две результативные передачи.
«Рома» набрала 63 балла и продолжает бороться за зону Лиги чемпионов. В настоящее время клуб занимает пятое место в турнирной таблице.
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