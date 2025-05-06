В УАФ отреагировали на решение КДК, лаконично обратившись к Поворознюку

Глава Комитета женского и девичьего футбола УАФ Анастасия Клипаченко отреагировала на решение КДК относительно президента Ингульца Александра Поворознюка.

«Так давайте иметь уважение, господа», – лаконично написала Клипаченко в Instagram.

Александр Поворознюк должен заплатить штраф в размере 200 тысяч гривен из-за своих высказываний сексистского характера. Кроме этого, он должен прочесть лекцию для клуба о недопустимости дискриминации в футболе.

В нынешнем сезоне «Ингулец» занимает 15-ю строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 20 турнирных баллов после 27 сыгранных матчей.

Ранее сообщалось, что у президента «Ингульца» возник конфликт с Украинской ассоциацией футбола.