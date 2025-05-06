В УАФ отреагировали на решение КДК, лаконично обратившись к Поворознюку
Анастасия Клипаченко призвала иметь уважение
Глава Комитета женского и девичьего футбола УАФ Анастасия Клипаченко отреагировала на решение КДК относительно президента Ингульца Александра Поворознюка.
«Так давайте иметь уважение, господа», – лаконично написала Клипаченко в Instagram.
Александр Поворознюк должен заплатить штраф в размере 200 тысяч гривен из-за своих высказываний сексистского характера. Кроме этого, он должен прочесть лекцию для клуба о недопустимости дискриминации в футболе.
В нынешнем сезоне «Ингулец» занимает 15-ю строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 20 турнирных баллов после 27 сыгранных матчей.
Ранее сообщалось, что у президента «Ингульца» возник конфликт с Украинской ассоциацией футбола.
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