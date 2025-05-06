Динамо получит неожиданное усиление. Это экс-игрок сборной Украины

Украинский защитник киевского «Динамо» Александр Сирота, ныне играющий за Маккаби из Хайфы, вернется в расположение «бело-синих». Об этом пишет Футбол 24.

По информации источника, руководство израильского клуба не планирует продлевать арендное соглашение 24-летнего игрока.«Зеленые» проводят неудачный сезон, по мнению клубного руководства, поэтому команду ждет серьезная чистка состава.

В нынешнем сезоне Александр Сирота провел за Маккаби Хайфа во всех клубных турнирах 23 матча, забил 2 гола. В активе футболиста есть две игры за национальную сборную Украины в период с 2021 по 2022 год.

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