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  4. Динамо получит неожиданное усиление. Это экс-игрок сборной Украины
Украина. Премьер лига
06 мая 2025, 07:21 |
4299
5

Динамо получит неожиданное усиление. Это экс-игрок сборной Украины

Александр Сирота, вероятно, вернется из аренды

06 мая 2025, 07:21 |
4299
5
Динамо получит неожиданное усиление. Это экс-игрок сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Сирота

Украинский защитник киевского «Динамо» Александр Сирота, ныне играющий за Маккаби из Хайфы, вернется в расположение «бело-синих». Об этом пишет Футбол 24.

По информации источника, руководство израильского клуба не планирует продлевать арендное соглашение 24-летнего игрока.«Зеленые» проводят неудачный сезон, по мнению клубного руководства, поэтому команду ждет серьезная чистка состава.

В нынешнем сезоне Александр Сирота провел за Маккаби Хайфа во всех клубных турнирах 23 матча, забил 2 гола. В активе футболиста есть две игры за национальную сборную Украины в период с 2021 по 2022 год.

Ранее сообщалось, что потенциальный новичок Динамо оправдан по делу по сексуальному насилию

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Александр Сирота Маккаби Хайфа чемпионат Израиля по футболу Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: Футбол 24
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Комментарии 5
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Oleksandr
Міля із запою вийде? Єдине підсилення для ФК ОПЗЖ, а то ніхто не піде у цей зброд, навіть вільні агенти боком обходять позорище Суркісят 
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