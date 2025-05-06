Галатасарай громит соперника, Сикан снова забил за Трабзонспор
В Турции были сыграны матчи 34-го тура чемпионата Турции
В чемпионате Турции были сыграны матчи 34–го тура.
Центральным матчем тура было противостояние между «Фенербахче» и «Бешикташем». Подопечные Моуриньо уступили со счетом 0:1. Единственный гол забил Жедсон Фернандеш.
Еще в пятницу была сыграна игра между «Антальяспором» и «Коньяспором» – 1:0.
«Галатасарай» разгромил «Сивасспор» со счетом 4:1. Хозяева поля еще в первом тайме забили четыре мяча.
«Башакшехир» в сверхрезультативной игре проиграл на выезде «Хатайспору» – 4:2.
«Самсунспор» разгромил «Эюспор» 3:0. За последних играет Тарас Степаненко, но в этой игре он на поле не выходил.
«Аданадемирспор» уступил минимально «Гезтепе» – 1:2.
«Ризеспор» одержал уверенную домашнюю победу над «Газиантепом» – 2:0.
«Аланьяспор» и «Кайсериспор» сильнейшего не выявили – 1:1.
Завершали тур матчем «Касимпаша» – «Трабзонспор» – 1:1. За гостей гол забил украинец Даниил Сикан.
Лига Турции. 34–й тур
Антальяспор – Коньяспор – 1:0
Гол: Сафури, 62
Ризеспор – Газиантеп – 2:0
Голы: Сове, 77, Олавоин, 90+5
Самсунспор – Эюпспор – 3:0
Голы: Димата, 4, 61, Мариус, 90+3
Галатасарай – Сивасспор – 4:1
Голы: Торрейра, 9, Осимхен, 15, 31, Йылмаз, 21, – Манай, 33
Аланьяспор – Кайсериспор – 1:1
Голы: Атама, 30 (автогол), – Дживелек, 52
Хатайспор – Башакшехир – 2:4
Голы: Страндберг, 4, Бутобба, 56, – Пйонтек, 9, Сари, 30, Брнич, 82, Фигуредо, 90+1 (пенальти)
Аданадемирспор – Гезтепе – 1:2
Голы: Кол, 33, – Канатсизкуш, 3, Нильсен, 9
Фенербахче – Бешикташ – 0:1
Гол: Фернандеш, 44
Касимпаша – Трабзонспор – 1:1
Голы: Кара, 18, – Сикан, 47
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