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Турция
06 мая 2025, 03:02 | Обновлено 06 мая 2025, 04:06
28
0

Галатасарай громит соперника, Сикан снова забил за Трабзонспор

В Турции были сыграны матчи 34-го тура чемпионата Турции

06 мая 2025, 03:02 | Обновлено 06 мая 2025, 04:06
28
0
Галатасарай громит соперника, Сикан снова забил за Трабзонспор
Getty Images/Global Images Ukraine

В чемпионате Турции были сыграны матчи 34–го тура.

Центральным матчем тура было противостояние между «Фенербахче» и «Бешикташем». Подопечные Моуриньо уступили со счетом 0:1. Единственный гол забил Жедсон Фернандеш.

Еще в пятницу была сыграна игра между «Антальяспором» и «Коньяспором» – 1:0.

«Галатасарай» разгромил «Сивасспор» со счетом 4:1. Хозяева поля еще в первом тайме забили четыре мяча.

«Башакшехир» в сверхрезультативной игре проиграл на выезде «Хатайспору» – 4:2.

«Самсунспор» разгромил «Эюспор» 3:0. За последних играет Тарас Степаненко, но в этой игре он на поле не выходил.

«Аданадемирспор» уступил минимально «Гезтепе» – 1:2.

«Ризеспор» одержал уверенную домашнюю победу над «Газиантепом» – 2:0.

«Аланьяспор» и «Кайсериспор» сильнейшего не выявили – 1:1.

Завершали тур матчем «Касимпаша» – «Трабзонспор» – 1:1. За гостей гол забил украинец Даниил Сикан.

Лига Турции. 34–й тур

Антальяспор – Коньяспор – 1:0

Гол: Сафури, 62

Ризеспор – Газиантеп – 2:0

Голы: Сове, 77, Олавоин, 90+5

Самсунспор – Эюпспор – 3:0

Голы: Димата, 4, 61, Мариус, 90+3

Галатасарай – Сивасспор – 4:1

Голы: Торрейра, 9, Осимхен, 15, 31, Йылмаз, 21, – Манай, 33

Аланьяспор – Кайсериспор – 1:1

Голы: Атама, 30 (автогол), – Дживелек, 52

Хатайспор – Башакшехир – 2:4

Голы: Страндберг, 4, Бутобба, 56, – Пйонтек, 9, Сари, 30, Брнич, 82, Фигуредо, 90+1 (пенальти)

Аданадемирспор – Гезтепе – 1:2

Голы: Кол, 33, – Канатсизкуш, 3, Нильсен, 9

Фенербахче – Бешикташ – 0:1

Гол: Фернандеш, 44

Касимпаша – Трабзонспор – 1:1

Голы: Кара, 18, – Сикан, 47

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Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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