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05 мая 2025, 23:50 | Обновлено 05 мая 2025, 23:51
459
0

ФОТО. Милота дня. Лунин опубликовал кадры с сыном во время дождя

Андрей Лунин старается проводить как можно больше времени с сыном

05 мая 2025, 23:50 | Обновлено 05 мая 2025, 23:51
459
0
ФОТО. Милота дня. Лунин опубликовал кадры с сыном во время дождя
Instagram. Андрей Лунин с сыном

Вратарь «Реала» Андрей Лунин провел время с семьей на фоне плохой погоды в Мадриде.

Жена футболиста – Анастасия Лунина – опубликовала в сторис ряд милых фото.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

В свободное время футболист наслаждается общением с сыном, который позировал с зонтом Спайдермена на территории их виллы.

В Мадриде было всего 13 градусов, и дождь, но это не помешало семейному времяпрепровождению.

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фото lifestyle Андрей Лунин Анастасия Лунина (Томазова) Реал Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Максим Лапченко Источник: Instagram
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