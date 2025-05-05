Другие новости05 мая 2025, 23:50 | Обновлено 05 мая 2025, 23:51
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ФОТО. Милота дня. Лунин опубликовал кадры с сыном во время дождя
Андрей Лунин старается проводить как можно больше времени с сыном
05 мая 2025, 23:50 | Обновлено 05 мая 2025, 23:51
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Вратарь «Реала» Андрей Лунин провел время с семьей на фоне плохой погоды в Мадриде.
Жена футболиста – Анастасия Лунина – опубликовала в сторис ряд милых фото.
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В свободное время футболист наслаждается общением с сыном, который позировал с зонтом Спайдермена на территории их виллы.
В Мадриде было всего 13 градусов, и дождь, но это не помешало семейному времяпрепровождению.
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