ФОТО. Популярный английский футбольный блогер изменился до неузнаваемости
Робби Лайл сбросил внушительное количество килограм
Ведущий «Arsenal Fan TV» Робби Лайл продемонстрировал результат своего значительного похудения, отдав костюм, сделанный на заказ, для подгонки.
52-летний Лайл активно работал над снижением веса, при этом он приписал успех берберину — так называемому «оземпику природы», который помог ему трансформировать тело.
После визита к портному, Лайл показал, как костюм стал слишком большим, поскольку он потерял 7 дюймов на талии с момента его покупки в октябре 2023 года.
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В соцсетях он написал: «Я забрал свой костюм «Тьерри Анри», чтобы его подогнали. Я похудел на 7 дюймов».
Костюм был сделан из настоящей футболки Анри.
Его пост собрал более 14 000 лайков, и в комментариях поддержали его достижения. Один написал: «Ты вдохновляешь, напиши книгу!»
Робби также отметил, что добавки от Oxford Natural, такие как Optimum Day и Optimum Night, помогли ему сбалансировать диету и улучшить метаболизм.
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