Ведущий «Arsenal Fan TV» Робби Лайл продемонстрировал результат своего значительного похудения, отдав костюм, сделанный на заказ, для подгонки.

52-летний Лайл активно работал над снижением веса, при этом он приписал успех берберину — так называемому «оземпику природы», который помог ему трансформировать тело.

После визита к портному, Лайл показал, как костюм стал слишком большим, поскольку он потерял 7 дюймов на талии с момента его покупки в октябре 2023 года.

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В соцсетях он написал: «Я забрал свой костюм «Тьерри Анри», чтобы его подогнали. Я похудел на 7 дюймов».

Костюм был сделан из настоящей футболки Анри.

Его пост собрал более 14 000 лайков, и в комментариях поддержали его достижения. Один написал: «Ты вдохновляешь, напиши книгу!»

Робби также отметил, что добавки от Oxford Natural, такие как Optimum Day и Optimum Night, помогли ему сбалансировать диету и улучшить метаболизм.