ФОТО. Футбольный клуб наградили подпиской на сервис эскорта

Аматорский клуб «Атлетик Палермо», который добился повышения в Серии D, получил неожиданный подарок от своих спонсоров.

Команда, базирующаяся на Сицилии, уже несколько лет играет на любительском уровне, но теперь вышла в четвертый дивизион Италии.

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В знак поздравления спонсор клуба, сайт Escort Advisor, подарил игрокам бессрочную подписку на свой сервис.

Генеральный директор компании Майк Морра заявил: «Мы хотели отметить это достижение практичным подарком, чтобы игроки и тренеры могли расслабиться с маленьким бонусом».