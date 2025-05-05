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05 мая 2025, 23:13 | Обновлено 05 мая 2025, 23:24
304
0

ФОТО. Футбольный клуб наградили подпиской на сервис эскорта

Футболисты Атлетик Палермо получили необычный подарок

05 мая 2025, 23:13 | Обновлено 05 мая 2025, 23:24
304
0
ФОТО. Футбольный клуб наградили подпиской на сервис эскорта
The Sun. Атлетик Палермо и эскорт-сайт

Аматорский клуб «Атлетик Палермо», который добился повышения в Серии D, получил неожиданный подарок от своих спонсоров.

Команда, базирующаяся на Сицилии, уже несколько лет играет на любительском уровне, но теперь вышла в четвертый дивизион Италии.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

В знак поздравления спонсор клуба, сайт Escort Advisor, подарил игрокам бессрочную подписку на свой сервис.

Генеральный директор компании Майк Морра заявил: «Мы хотели отметить это достижение практичным подарком, чтобы игроки и тренеры могли расслабиться с маленьким бонусом».

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фото lifestyle чемпионат Италии по футболу
Максим Лапченко Источник: The Sun
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