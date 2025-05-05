ФОТО. Футбольный клуб наградили подпиской на сервис эскорта
Футболисты Атлетик Палермо получили необычный подарок
Аматорский клуб «Атлетик Палермо», который добился повышения в Серии D, получил неожиданный подарок от своих спонсоров.
Команда, базирующаяся на Сицилии, уже несколько лет играет на любительском уровне, но теперь вышла в четвертый дивизион Италии.
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В знак поздравления спонсор клуба, сайт Escort Advisor, подарил игрокам бессрочную подписку на свой сервис.
Генеральный директор компании Майк Морра заявил: «Мы хотели отметить это достижение практичным подарком, чтобы игроки и тренеры могли расслабиться с маленьким бонусом».
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