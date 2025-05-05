Другие новости05 мая 2025, 22:53 |
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ФОТО. Жена футболиста сборной Украины опубликовала горячие кадры
Анастасия Конопля ещё та красавица
05 мая 2025, 22:53 |
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Анастасия Конопля, жена защитника «Шахтера» и сборной Украины Ефима Конопли, опубликовала ряд откровенных фото.
Свежие снимки были опубликованы на её странице в Instagram.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Красавица поделилась фотографиями в стильном аутфите – коротком платье, которое подчеркивает её красивую фигуру.
Эта публикация собрала более 4 тысяч лайком и множество хвалебных комментариев: «Ты невероятна», – пишут её фолловеры.
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