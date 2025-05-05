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05 мая 2025, 22:53 |
1199
2

ФОТО. Жена футболиста сборной Украины опубликовала горячие кадры

Анастасия Конопля ещё та красавица

05 мая 2025, 22:53 |
1199
2
ФОТО. Жена футболиста сборной Украины опубликовала горячие кадры
Instagram. Анастасия Конопля

Анастасия Конопля, жена защитника «Шахтера» и сборной Украины Ефима Конопли, опубликовала ряд откровенных фото.

Свежие снимки были опубликованы на её странице в Instagram.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Красавица поделилась фотографиями в стильном аутфите – коротком платье, которое подчеркивает её красивую фигуру.

Эта публикация собрала более 4 тысяч лайком и множество хвалебных комментариев: «Ты невероятна», – пишут её фолловеры.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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Андрій Заліщук
Судячи по фоткам десь в Європі чилить і не знає проблем, бабло капає все "гуд"
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0
Владислав Рейский
Транс как транс
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