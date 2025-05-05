ФОТО. Жена футболиста сборной Украины опубликовала горячие кадры

Анастасия Конопля, жена защитника «Шахтера» и сборной Украины Ефима Конопли, опубликовала ряд откровенных фото.

Свежие снимки были опубликованы на её странице в Instagram.

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Красавица поделилась фотографиями в стильном аутфите – коротком платье, которое подчеркивает её красивую фигуру.

Эта публикация собрала более 4 тысяч лайком и множество хвалебных комментариев: «Ты невероятна», – пишут её фолловеры.