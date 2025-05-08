Тьерри АНРИ: «Почему он никогда не выигрывал награду игрока года?»

Легенда лондонского «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри высказался об именитом экс-хавбеке «Манчестер Юнайтед» англичанине Поле Скоулзе.

«Я не могу понять, почему Пол Скоулз никогда не выигрывал награду игрока года в АПЛ. Он должен был бы выиграть ее давно. Возможно, это потому, что он не стремился быть в центре внимания, как некоторые другие «звезды», – сказал Анри.

Ранее легенда лондонского «Арсенала» Тьерри Анри назвал самого крутого игрока в истории «Барселоны». Анри выделил своего соотечественника Лилиана Тюрама.