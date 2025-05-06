6 мая состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами Интер Милан и Барселона.

Поединок пройдет на стадионе имени Джузеппе Меацца в Милан. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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Первая игра между нерадзурри и сине-гранатовыми завершилась со счетом 3:3. Тогда за итальянский коллектив забили Дензе Дюмфрис (дубль) и Маркус Тюрам, а за испанский отличились Ламин Ямаль, Ферран Торрес и Ян Зоммер (автогол после удара Рафиньи).

Победитель противостояния выйдет в финал ЛЧ, где за титул поборется либо против ПСЖ, либо против Арсенала.

Интер – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

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