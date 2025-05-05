Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Где смотреть онлайн матч 1/2 финала Лиги чемпионов Интер – Барселона
Лига чемпионов
05 мая 2025, 22:29 |
166
0

Где смотреть онлайн матч 1/2 финала Лиги чемпионов Интер – Барселона

Ответный поединок состоится 6 апреля и начнется в 22:00 по Киеву

05 мая 2025, 22:29 |
166
0
Где смотреть онлайн матч 1/2 финала Лиги чемпионов Интер – Барселона
Коллаж Sport.ua

6 апреля миланский Интер примет каталонскую Барселону в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25.

Стартовый свисток на арене Джузеппе Меацца прозвучит в 22:00 по Киеву. Главный арбитр предстоящего поединка – Шимон Марциняк.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая игра между нерадзурри и сине-гранатовыми прошла 30 апреля на стадионе Олимпико в Испании и завершилась со счетом 3:3.

Победитель противостояния выйдет в финал главного еврокубка, где поборется за трофей либо против ПСЖ, либо проти Арсенала.

Где смотреть онлайн матч 1/2 финала Лиги чемпионов Интер – Барселона

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

Интер – Барселона
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире
Favbet
Сделать ставку Зробити ставку

РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.

По теме:
ПСЖ – Арсенал. Прогноз и анонс на полуфинал Лиги чемпионов
Флик не выпустит суперзвезду Барселоны в матче Лиги чемпионов против Интера
ВИДЕО. Слова Флика и Индзаги перед матчем Лиги чемпионов Интер – Барселона 
Интер Милан Барселона Интер - Барселона где смотреть Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Винисиус выбрал нового тренера для Реала. И это не Хаби Алонсо
Футбол | 05 мая 2025, 00:02 3
Винисиус выбрал нового тренера для Реала. И это не Хаби Алонсо
Винисиус выбрал нового тренера для Реала. И это не Хаби Алонсо

Бразилец будет рад снова поработать с Сантьяго Солари

Франческо ТОТТИ: «А что в этом плохого? Почему я не должен был это делать?»
Футбол | 05 мая 2025, 22:55 4
Франческо ТОТТИ: «А что в этом плохого? Почему я не должен был это делать?»
Франческо ТОТТИ: «А что в этом плохого? Почему я не должен был это делать?»

Легенда «Ромы» объяснил свое решение посетить россию

Промоутер Дюбуа обратился к Зеленскому и вспомнил костюм
Бокс | 05.05.2025, 08:23
Промоутер Дюбуа обратился к Зеленскому и вспомнил костюм
Промоутер Дюбуа обратился к Зеленскому и вспомнил костюм
Пушич знает, что Шахтер уже ищет ему преемника – источник
Футбол | 05.05.2025, 22:05
Пушич знает, что Шахтер уже ищет ему преемника – источник
Пушич знает, что Шахтер уже ищет ему преемника – источник
Турнирная таблица УПЛ. Александрия сохраняет шансы в чемпионской гонке
Футбол | 05.05.2025, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. Александрия сохраняет шансы в чемпионской гонке
Турнирная таблица УПЛ. Александрия сохраняет шансы в чемпионской гонке
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЧМ по хоккею. Италия вышла в элиту, у сборной Украины только одна надежда
ЧМ по хоккею. Италия вышла в элиту, у сборной Украины только одна надежда
03.05.2025, 18:15 21
Хоккей
Будущее Таловерова. На футболиста претендуют несколько клубов из Англии
Будущее Таловерова. На футболиста претендуют несколько клубов из Англии
04.05.2025, 18:38 5
Футбол
Сборная Украины не вышла в элиту ЧМ по хоккею. Итоговая таблица
Сборная Украины не вышла в элиту ЧМ по хоккею. Итоговая таблица
03.05.2025, 21:54 102
Хоккей
ВИДЕО. Как Довбик забил гол в ворота Фиорентины
ВИДЕО. Как Довбик забил гол в ворота Фиорентины
04.05.2025, 19:56 17
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Это просто разгром. Я такого никогда не видел»
Майк ТАЙСОН: «Это просто разгром. Я такого никогда не видел»
04.05.2025, 09:11 1
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Лучше заверши карьеру. Сохрани свой разум»
Леннокс ЛЬЮИС: «Лучше заверши карьеру. Сохрани свой разум»
04.05.2025, 08:47 4
Бокс
«Особенный игрок». Пресс-конференция Раньери после матча с Фиорентиной
«Особенный игрок». Пресс-конференция Раньери после матча с Фиорентиной
05.05.2025, 09:30 1
Футбол
Ямаль предупредил Барселону даже не думать делать этот трансфер
Ямаль предупредил Барселону даже не думать делать этот трансфер
05.05.2025, 07:48 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем