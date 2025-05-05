6 апреля миланский Интер примет каталонскую Барселону в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25.

Стартовый свисток на арене Джузеппе Меацца прозвучит в 22:00 по Киеву. Главный арбитр предстоящего поединка – Шимон Марциняк.

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Первая игра между нерадзурри и сине-гранатовыми прошла 30 апреля на стадионе Олимпико в Испании и завершилась со счетом 3:3.

Победитель противостояния выйдет в финал главного еврокубка, где поборется за трофей либо против ПСЖ, либо проти Арсенала.

Где смотреть онлайн матч 1/2 финала Лиги чемпионов Интер – Барселона

Видеотрансляция матча будет доступна на MEGOGO.

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