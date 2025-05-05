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05 мая 2025, 22:28 |
1572
3

ВИДЕО. Бывшая футболиста Динамо провоцирует откровенным образом

Кристина Шишпор презентовала себя во всей красе

05 мая 2025, 22:28 |
1572
3
ВИДЕО. Бывшая футболиста Динамо провоцирует откровенным образом
Instagram. Кристина Шишпор

Прима-балерина Национальной оперы Украины Кристина Шишпор активно радует своих подписчиков новыми видео в соцсетях.

Недавно она поделилась кадрами со съемок клипа певца Foley, которые быстро набрали популярность.

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За считанные часы публикация собрала почти 60 тысяч лайков, среди которых были лайки от жен футболистов Дениса Гармаша и Сергея Рыбалки, а также олимпийского чемпиона Жана Беленюка.

Шишпор была первой женой бывшего вратаря «Динамо» Георгия Бущана. У них есть общая дочь Юлия. Брак продлился до 2019 года, после чего они сохранили хорошие отношения.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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Комментарии 3
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Андрій Заліщук
Ой мати моя хресна, де та фабрика находиться зі штампування однотипних губастих дівчат, що за тенденція пішла, невже це красиво?
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+1
Saar
І? Ну, мабуть, років 30 назад, коли не було ще Інтернету, можна було б зараз офігіть. А так, нуль емоцій.
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-2
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