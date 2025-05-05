ВИДЕО. Бывшая футболиста Динамо провоцирует откровенным образом

Прима-балерина Национальной оперы Украины Кристина Шишпор активно радует своих подписчиков новыми видео в соцсетях.

Недавно она поделилась кадрами со съемок клипа певца Foley, которые быстро набрали популярность.

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За считанные часы публикация собрала почти 60 тысяч лайков, среди которых были лайки от жен футболистов Дениса Гармаша и Сергея Рыбалки, а также олимпийского чемпиона Жана Беленюка.

Шишпор была первой женой бывшего вратаря «Динамо» Георгия Бущана. У них есть общая дочь Юлия. Брак продлился до 2019 года, после чего они сохранили хорошие отношения.