ФОТО. Нападающий сборной Украины умилил снимком с семьей

Нападающий «Олимпиакоса» Роман Яремчук после победного матча опубликовал совместное фото с семьей.

Это фото быстро стало популярным среди болельщиков – и собрало уже больше 13 тысяч лайков.

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На снимке футболист изображен вместе с женой и сыном, которые поддерживали его на трибунах в клубных футболках.

Напомним, что «Олимпиакос» стал чемпионом Греции в 48-й раз.