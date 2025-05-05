Другие новости05 мая 2025, 22:05 | Обновлено 05 мая 2025, 22:12
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ФОТО. Нападающий сборной Украины умилил снимком с семьей
Роман Яремчук опубиковал милое семейное фото
05 мая 2025, 22:05 | Обновлено 05 мая 2025, 22:12
1039
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Нападающий «Олимпиакоса» Роман Яремчук после победного матча опубликовал совместное фото с семьей.
Это фото быстро стало популярным среди болельщиков – и собрало уже больше 13 тысяч лайков.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
На снимке футболист изображен вместе с женой и сыном, которые поддерживали его на трибунах в клубных футболках.
Напомним, что «Олимпиакос» стал чемпионом Греции в 48-й раз.
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