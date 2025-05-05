Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Элитная вечеринка Бекхэма в честь 50-летия: Круз, Лонгория и другие
Другие новости
05 мая 2025, 21:32 | Обновлено 05 мая 2025, 21:41
433
0

ФОТО. Элитная вечеринка Бекхэма в честь 50-летия: Круз, Лонгория и другие

Дэвид Бекхэм громко отпраздновал 50-летие

05 мая 2025, 21:32 | Обновлено 05 мая 2025, 21:41
433
0
ФОТО. Элитная вечеринка Бекхэма в честь 50-летия: Круз, Лонгория и другие
Instagram. Дэвид Бекхэм и Том Круз

2 мая совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм отметил 50-летие на роскошной вечеринке в Лондоне с участием звёзд — среди гостей были Ева Лонгория, Том Круз, Гай Ричи и Гордон Рамзи.

Атмосфера на вечеринке была отличной: множество улыбок, фото и приятного общения между гостями.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Однако старший сын Бекхэма – Бруклин, несмотря на слухи о пребывании в Лондоне с женой Николой Пельтц, не появился.

Он также пропустил семейный ужин в Котсуолде, поездку в Париж и вечеринку в Майами месяц назад.

По словам источника, это огорчило не только Дэвида, но и всю семью.

По теме:
ВИДЕО. Как Георгий Судаков развлекается в супермаркете. С дочерью
ФОТО. Самая сексуальная фанатка ЧМ-2022 резко поменяла внешность
ФОТО. Без юбки. Джорджина Родригес впечатлила новыми кадрами
фото Дэвид Бекхэм lifestyle Виктория Бекхэм
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не только Шахтер. У Ротаня четыре варианта продолжения карьеры
Футбол | 05 мая 2025, 18:55 6
Не только Шахтер. У Ротаня четыре варианта продолжения карьеры
Не только Шахтер. У Ротаня четыре варианта продолжения карьеры

Что решит тренер Александрии Руслан Ротань?

Известно, что сказал Анчелотти Лунину после катастрофы в матче с Барселоной
Футбол | 05 мая 2025, 03:13 6
Известно, что сказал Анчелотти Лунину после катастрофы в матче с Барселоной
Известно, что сказал Анчелотти Лунину после катастрофы в матче с Барселоной

Карло провел разговор с украинским вратарем

Усик назвал единственного боксера, который бы победил Мухаммеда Али
Бокс | 05.05.2025, 00:21
Усик назвал единственного боксера, который бы победил Мухаммеда Али
Усик назвал единственного боксера, который бы победил Мухаммеда Али
Сверхважный матч. Сыграет ли Цыганков за Жирону против Мальорки?
Футбол | 05.05.2025, 21:03
Сверхважный матч. Сыграет ли Цыганков за Жирону против Мальорки?
Сверхважный матч. Сыграет ли Цыганков за Жирону против Мальорки?
Турнирная таблица УПЛ. Александрия сохраняет шансы в чемпионской гонке
Футбол | 05.05.2025, 06:23
Турнирная таблица УПЛ. Александрия сохраняет шансы в чемпионской гонке
Турнирная таблица УПЛ. Александрия сохраняет шансы в чемпионской гонке
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Как Довбик забил гол в ворота Фиорентины
ВИДЕО. Как Довбик забил гол в ворота Фиорентины
04.05.2025, 19:56 17
Футбол
Финал ЧМ. Чжао Синьтун получил огромный перевес над Марком Уильямсом
Финал ЧМ. Чжао Синьтун получил огромный перевес над Марком Уильямсом
04.05.2025, 19:10 2
Снукер
Договоренность близко. Шахтер провел переговоры с иностранным тренером
Договоренность близко. Шахтер провел переговоры с иностранным тренером
04.05.2025, 10:48 48
Футбол
Защитник Динамо прокомментировал потенциальный переход в Шахтер
Защитник Динамо прокомментировал потенциальный переход в Шахтер
05.05.2025, 08:40 1
Футбол
Соболенко и Гауфф определили победительницу престижного турнира в Мадриде
Соболенко и Гауфф определили победительницу престижного турнира в Мадриде
03.05.2025, 21:17 20
Теннис
Ямаль предупредил Барселону даже не думать делать этот трансфер
Ямаль предупредил Барселону даже не думать делать этот трансфер
05.05.2025, 07:48 4
Футбол
ЧМ по хоккею. Италия вышла в элиту, у сборной Украины только одна надежда
ЧМ по хоккею. Италия вышла в элиту, у сборной Украины только одна надежда
03.05.2025, 18:15 21
Хоккей
Будущее Таловерова. На футболиста претендуют несколько клубов из Англии
Будущее Таловерова. На футболиста претендуют несколько клубов из Англии
04.05.2025, 18:38 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем