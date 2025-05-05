ФОТО. Элитная вечеринка Бекхэма в честь 50-летия: Круз, Лонгория и другие
Дэвид Бекхэм громко отпраздновал 50-летие
2 мая совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм отметил 50-летие на роскошной вечеринке в Лондоне с участием звёзд — среди гостей были Ева Лонгория, Том Круз, Гай Ричи и Гордон Рамзи.
Атмосфера на вечеринке была отличной: множество улыбок, фото и приятного общения между гостями.
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Однако старший сын Бекхэма – Бруклин, несмотря на слухи о пребывании в Лондоне с женой Николой Пельтц, не появился.
Он также пропустил семейный ужин в Котсуолде, поездку в Париж и вечеринку в Майами месяц назад.
По словам источника, это огорчило не только Дэвида, но и всю семью.
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