Сверхважный матч. Сыграет ли Цыганков за Жирону против Мальорки?

В понедельник, 5 мая, состоится матч 34-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Мальорка».

Игра пройдет на стадионе «Монтильиви», который находится в Жироне.

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Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на поединок. Вингер каталонцев Виктор Цыганков выйдет на поле с первых минут.

Поединок является крайне важным для «Жироны», подопечные Мичела занимают 17 строчку с 35 очками и ведут борьбу за выживание.