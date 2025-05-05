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  4. Сверхважный матч. Сыграет ли Цыганков за Жирону против Мальорки?
Испания
05 мая 2025, 21:03 |
767
0

Сверхважный матч. Сыграет ли Цыганков за Жирону против Мальорки?

Обнародованы стартовые составы на поединок Ла Лиги

05 мая 2025, 21:03 |
767
0
Сверхважный матч. Сыграет ли Цыганков за Жирону против Мальорки?
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В понедельник, 5 мая, состоится матч 34-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Мальорка».

Игра пройдет на стадионе «Монтильиви», который находится в Жироне.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Наставники обеих команд выбрали стартовые составы на поединок. Вингер каталонцев Виктор Цыганков выйдет на поле с первых минут.

Поединок является крайне важным для «Жироны», подопечные Мичела занимают 17 строчку с 35 очками и ведут борьбу за выживание.

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стартовые составы Мальорка Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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