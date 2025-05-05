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Лига чемпионов
05 мая 2025, 20:53 | Обновлено 05 мая 2025, 21:33
371
0

ВИДЕО. Слова Флика и Индзаги перед матчем Лиги чемпионов Интер – Барселона 

Поединок состоится 6 мая в 22:00

05 мая 2025, 20:53 | Обновлено 05 мая 2025, 21:33
371
0
ВИДЕО. Слова Флика и Индзаги перед матчем Лиги чемпионов Интер – Барселона 

Во вторник, 6 мая, в 22:00 по киевскому времени состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Интер» и «Барселона».

Матч пройдет на стадионе Джузеппе Меацца в Милане. Первая игра завершилась со счетом 3:3.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Вашему вниманию предматчевые комментарии главных тренеров команд Симоне Индзаги и Ганси Флика.

ВИДЕО. Слова Флика и Индзаги перед матчем Лиги чемпионов Интер – Барселона

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Барселона Интер Милан Лига чемпионов Интер - Барселона Ханс-Дитер Флик Филиппо Индзаги
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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