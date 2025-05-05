ВИДЕО. Слова Флика и Индзаги перед матчем Лиги чемпионов Интер – Барселона
Поединок состоится 6 мая в 22:00
Во вторник, 6 мая, в 22:00 по киевскому времени состоится ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Интер» и «Барселона».
Матч пройдет на стадионе Джузеппе Меацца в Милане. Первая игра завершилась со счетом 3:3.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Вашему вниманию предматчевые комментарии главных тренеров команд Симоне Индзаги и Ганси Флика.
ВИДЕО. Слова Флика и Индзаги перед матчем Лиги чемпионов Интер – Барселона
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