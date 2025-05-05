ВИДЕО. Автогол от украинца. Игрок Трабзонспора срезал мяч в свои ворота
Арсений Батагов отметился автоголом
Сегодня, 5 мая, проходит матч 34-го тура чемпионата Турции по футболу.
«Касымпаша» играет на своем поле против «Трабзонспора», в стартовом составе которого вышли три украинских футболиста – Арсений Батагов, Даниил Сикан и Александр Зубков.
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На 18-й минуте хозяева повели в счете. Досадным автоголом отметился украинский защитник «Трабзонспора» Арсений Батагов, который срезал мяч в собственные ворота после дальнего удара.
Батагов проводит 41-й матч в этом сезоне. В его активе четыре гола и две результативные передачи.
ВИДЕО. Автогол от украинца. Игрок Трабзонспора срезал мяч в свои ворота
GOL | Kasımpaşa 1-0 Trabzonspor— 𝘿𝙀𝙁𝘼𝙉𝙎𝙄𝙁 𝙁𝙀𝙇𝙎𝙀𝙁𝙀 (@defansifelsefe) May 5, 2025
18' Batagov (KK) pic.twitter.com/cVmudwrVnA
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