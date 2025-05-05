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  4. ВИДЕО. Автогол от украинца. Игрок Трабзонспора срезал мяч в свои ворота
Турция
05 мая 2025, 20:41 | Обновлено 05 мая 2025, 21:44
1403
0

ВИДЕО. Автогол от украинца. Игрок Трабзонспора срезал мяч в свои ворота

Арсений Батагов отметился автоголом

05 мая 2025, 20:41 | Обновлено 05 мая 2025, 21:44
1403
0
ВИДЕО. Автогол от украинца. Игрок Трабзонспора срезал мяч в свои ворота
ФК Трабзонспор. Арсений Батагов

Сегодня, 5 мая, проходит матч 34-го тура чемпионата Турции по футболу.

«Касымпаша» играет на своем поле против «Трабзонспора», в стартовом составе которого вышли три украинских футболиста – Арсений Батагов, Даниил Сикан и Александр Зубков.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 18-й минуте хозяева повели в счете. Досадным автоголом отметился украинский защитник «Трабзонспора» Арсений Батагов, который срезал мяч в собственные ворота после дальнего удара.

Батагов проводит 41-й матч в этом сезоне. В его активе четыре гола и две результативные передачи.

ВИДЕО. Автогол от украинца. Игрок Трабзонспора срезал мяч в свои ворота

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Арсений Батагов Касымпаша Трабзонспор автогол видео голов и обзор чемпионат Турции по футболу
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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