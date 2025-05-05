Сегодня, 5 мая, проходит матч 34-го тура чемпионата Турции по футболу.

«Касымпаша» играет на своем поле против «Трабзонспора», в стартовом составе которого вышли три украинских футболиста – Арсений Батагов, Даниил Сикан и Александр Зубков.

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На 18-й минуте хозяева повели в счете. Досадным автоголом отметился украинский защитник «Трабзонспора» Арсений Батагов, который срезал мяч в собственные ворота после дальнего удара.

Батагов проводит 41-й матч в этом сезоне. В его активе четыре гола и две результативные передачи.

ВИДЕО. Автогол от украинца. Игрок Трабзонспора срезал мяч в свои ворота