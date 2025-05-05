Сегодняшний матч Жироны под угрозой срыва. Что случилось?

В понедельник, 5 мая, состоится матч 34-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Мальорка».

Игра пройдет на стадионе «Монтильиви», который находится в Жироне.

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Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Однако, по информации испанских СМИ, поединок находится под угрозой срыва. Причиной этого являются погодные условия – сейчас в Жироне сильный дождь. Окончательное решение о проведении поединка будет принято за час до матча.