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  4. Сегодняшний матч Жироны под угрозой срыва. Что случилось?
Испания
05 мая 2025, 20:12 |
670
0

Сегодняшний матч Жироны под угрозой срыва. Что случилось?

Поединок могут перенести из-за погодных условий

05 мая 2025, 20:12 |
670
0
Сегодняшний матч Жироны под угрозой срыва. Что случилось?
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В понедельник, 5 мая, состоится матч 34-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Мальорка».

Игра пройдет на стадионе «Монтильиви», который находится в Жироне.

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Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Однако, по информации испанских СМИ, поединок находится под угрозой срыва. Причиной этого являются погодные условия – сейчас в Жироне сильный дождь. Окончательное решение о проведении поединка будет принято за час до матча.

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Мальорка Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков погода (дождь, снег, ветер, туман)
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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