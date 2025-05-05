Коко Гауфф сделала смелый прогноз относительно соперничества с Игой Свентек

Американская теннисистка Коко Гауфф (WTA 3) сделала смелый прогноз относительно своего соперничества с вторым номером мирового рейтинга Игой Свентек.

Обе теннисистки находятся лишь в начале своих карьер, но уже входят в топ-3. В их противостоянии долгое время односторонне доминировала Свентек, однако Гауфф, выиграв три последних матча у пяткратной чемпионки турниров Большого шлема, похоже, обрела уверенность в себе.

Хотя Гауфф и Свентек всего чуть за двадцать, они уже встречались между собой 15 раз, а их соперничество на кортах началось в 2021 году. Американка выиграла всего четыре из этих матчей, но после полуфинала грунтового Мастерса в Мадриде, в котором Гауфф одержала впечатляющую победу – 6:1, 6:1, ситуация может кардинально измениться.

Учитывая, сколько матчей между ними уже состоялось, Гауфф считает, что их соперничество может установить рекорд по количеству очных встреч в истории тенниса.

«Не могу поверить, что мы с Игой уже сыграли друг с другом 15 раз. Мне 21, а ей – 23, мы обе очень молоды и у нас, как минимум, еще лет десять в этом спорте», – сказала Гауфф журналистам в Мадриде. – «Мне кажется, мы можем в итоге установить рекорд по количеству матчей между собой в истории тенниса».

Однако Гауфф и Свентек предстоит проделать долгий путь, чтобы побить рекорд по количеству очных встреч в Открытой эре.

Этот рекорд принадлежит Крис Эверт и Мартине Навратиловой, которые сыграли друг с другом 80 раз с 1973 по 1988 год, причем Навратилова выиграла 43 из этих матчей.

Знаменитое сестринское противостояние между Сереной и Винус Уильямс насчитывает 31 матч с 1998 по 2020 год, счет 19:12 в пользу Серены.