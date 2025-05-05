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  4. Алессандро БАСТОНИ: «Интер не был фаворитом турнира, но мы в полуфинале»
Лига чемпионов
05 мая 2025, 20:43 | Обновлено 05 мая 2025, 20:45
146
2

Алессандро БАСТОНИ: «Интер не был фаворитом турнира, но мы в полуфинале»

«Интер» встретится с «Барселоной» 6 мая в 22:00 по киевскому времени

05 мая 2025, 20:43 | Обновлено 05 мая 2025, 20:45
146
2
Алессандро БАСТОНИ: «Интер не был фаворитом турнира, но мы в полуфинале»
uefa.com

Защитник миланского «Интера» Алессандро Бастони готов остановить атаку «Барселоны» в матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«Когда ты смотришь матчи »Барселоны" по телевизору и играешь против этой команды лично - это совершенно разные вещи. Мы были готовы к первой игре, но допустили несколько результативных ошибок. Конечно же, мы можем играть лучше и уже поработали над ошибками.

На поле будем выходить с одной мыслью - мы в двух матчах от победы в Лиге чемпионов.

Думаю, будут отрезки в игре, где нам надо будет терпеть. Но нам помогут болельщики. Нам нужна их страсть. К матчу надо подходить так, как и ко всему турниру. Мы не были фаворитами, но уже в полуфинале, и это гордость для нас.

Нам должно помочь то, что мы команда, и используем все свои лучшие качества. Завтра надо насладиться моментом", - прокомментировал Бастони.

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Лига чемпионов Интер Милан Барселона Интер - Барселона Алессандро Бастони
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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