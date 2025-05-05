ВИДЕО. Как Георгий Судаков развлекается в супермаркете. С дочерью

Георгий Судаков повеселил семью во время похода в магазин.

Полузащитник донецкого «Шахтёра» и сборной Украины Георгий Судаков стал героем весёлого эпизода, который попал в соцсети.

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Его супруга Елизавета, ожидающая второго ребёнка, опубликовала видео, где футболист вместе с дочерью Миланой развлекается в магазине.

«И это моя родня, чтобы вы понимали», – прокомментировала Лиза.