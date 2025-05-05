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05 мая 2025, 19:27 | Обновлено 05 мая 2025, 19:49
901
8

ВИДЕО. Как Георгий Судаков развлекается в супермаркете. С дочерью

Веселые будни семьи Судаковых

05 мая 2025, 19:27 | Обновлено 05 мая 2025, 19:49
901
8
ВИДЕО. Как Георгий Судаков развлекается в супермаркете. С дочерью
Instagram. Георгий и Елизавета Судаковы с дочерью

Георгий Судаков повеселил семью во время похода в магазин.

Полузащитник донецкого «Шахтёра» и сборной Украины Георгий Судаков стал героем весёлого эпизода, который попал в соцсети.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua

Его супруга Елизавета, ожидающая второго ребёнка, опубликовала видео, где футболист вместе с дочерью Миланой развлекается в магазине.

«И это моя родня, чтобы вы понимали», – прокомментировала Лиза.

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Максим Лапченко Источник: Instagram
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Комментарии 8
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saltim
Этот ролик наглядно показывает уровень популярности футбола в Украине. Никто даже не обращает внимания и не узнает  одного из лучших футболистов сборной Украины который развлекается в супермаркете. Я представляю условного Палмера или Виртца в магазине европы сделавших что то подобное. Его бы на автографы по кускам порвали и т.д.  
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Сказки ДАмбаса
Значит вот один из лудших игроков сборной приехал в супер-маркет купить бананов на всю команду которая показывает вкусный футбол и вместо того, чтобы взять у него автограф, киевские пособники разбойника Суркиса наглым образом его игнорируют, дорогая федерация, в знак протеста, ДАмбас начинает дудеть в три смены. 
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