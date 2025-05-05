Другие новости05 мая 2025, 19:27 | Обновлено 05 мая 2025, 19:49
901
8
ВИДЕО. Как Георгий Судаков развлекается в супермаркете. С дочерью
Веселые будни семьи Судаковых
05 мая 2025, 19:27 | Обновлено 05 мая 2025, 19:49
901
8
Георгий Судаков повеселил семью во время похода в магазин.
Полузащитник донецкого «Шахтёра» и сборной Украины Георгий Судаков стал героем весёлого эпизода, который попал в соцсети.
Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram LIFESTYLE на Sport.ua
Его супруга Елизавета, ожидающая второго ребёнка, опубликовала видео, где футболист вместе с дочерью Миланой развлекается в магазине.
«И это моя родня, чтобы вы понимали», – прокомментировала Лиза.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 05 мая 2025, 14:53 12
Во втором раунде Даяна может сыграть против Арины Соболенко
Футбол | 05 мая 2025, 03:13 6
Карло провел разговор с украинским вратарем
Футбол | 05.05.2025, 09:30
Футбол | 05.05.2025, 07:48
Футбол | 05.05.2025, 19:24
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Этот ролик наглядно показывает уровень популярности футбола в Украине. Никто даже не обращает внимания и не узнает одного из лучших футболистов сборной Украины который развлекается в супермаркете. Я представляю условного Палмера или Виртца в магазине европы сделавших что то подобное. Его бы на автографы по кускам порвали и т.д.
Показать Скрыть 5 ответов
Значит вот один из лудших игроков сборной приехал в супер-маркет купить бананов на всю команду которая показывает вкусный футбол и вместо того, чтобы взять у него автограф, киевские пособники разбойника Суркиса наглым образом его игнорируют, дорогая федерация, в знак протеста, ДАмбас начинает дудеть в три смены.
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.05.2025, 18:15 21
05.05.2025, 09:03 12
04.05.2025, 06:23 46
04.05.2025, 09:35 6
04.05.2025, 19:56 17
03.05.2025, 22:31 3
03.05.2025, 21:54 102