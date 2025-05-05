Григорчук разнес легионера ЛНЗ после игры УПЛ. Коуч едва сдержал эмоции

Главный тренер черкасского ЛНЗ Роман Григорчук раскритиковал нигерийского форварда «фиолетовых» Фрэнсиса Момо после игры против луганской «Зари» в 27 туре Украинской Премьер-лиги.

«Кто может сыграть в нападении? Не думаю, что Ассинор уже готов нам помогать. Возможно, какие-то минуты, когда нам не придется решать задачи, мы ему дадим, потому что он уже давно тренируется. У нас сейчас есть Момо, но как он сегодня действовал... Это никуда не годится. Будем думать о ротационных ходах», – эмоционально заявил Григорчук.

В нынешнем сезоне ЛНЗ занимает 12 строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 28 турнирных пунктов после 27 сыгранных матчей.

Ранее Роман Григорчук поделился эмоциями после матча против луганской «Зари» (1:1).