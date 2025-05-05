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  4. Григорчук разнес легионера ЛНЗ после игры УПЛ. Коуч едва сдержал эмоции
Украина. Премьер лига
05 мая 2025, 19:16 |
1184
0

Григорчук разнес легионера ЛНЗ после игры УПЛ. Коуч едва сдержал эмоции

Фрэнсис Момо провалил игру против луганской «Зари»

05 мая 2025, 19:16 |
1184
0
Григорчук разнес легионера ЛНЗ после игры УПЛ. Коуч едва сдержал эмоции
ФК ЛНЗ. Роман Григорчук

Главный тренер черкасского ЛНЗ Роман Григорчук раскритиковал нигерийского форварда «фиолетовых» Фрэнсиса Момо после игры против луганской «Зари» в 27 туре Украинской Премьер-лиги.

«Кто может сыграть в нападении? Не думаю, что Ассинор уже готов нам помогать. Возможно, какие-то минуты, когда нам не придется решать задачи, мы ему дадим, потому что он уже давно тренируется. У нас сейчас есть Момо, но как он сегодня действовал... Это никуда не годится. Будем думать о ротационных ходах», – эмоционально заявил Григорчук.

В нынешнем сезоне ЛНЗ занимает 12 строчку турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 28 турнирных пунктов после 27 сыгранных матчей.

Ранее Роман Григорчук поделился эмоциями после матча против луганской «Зари» (1:1).

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Фрэнсис Момо ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Заря Луганск ЛНЗ - Заря
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
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