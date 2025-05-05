Металлист 1925 – Металлист – 2:2. Боевое дерби. Видео голов и обзор матча

В чемпионской группе Первой лиги состоялся поединок «Металлист 1925» – «Металлист». Команды показали результативный футбол.

«Металлист» открыл счет на 10-й минуте, а в начале второго тайма закрепил свое преимущество. Но одержать победу команде не удалось.

«Металлист 1925» смог переломить ход поединка. Подопечные Патрика ван Леувена забили два мяча и спаслись от поражения.

В турнирной таблице «Металлист 1925» занимает четвертое место. «Металлист» идет на седьмой позиции.

Первая лига Украины. Чемпионская группа. 4 мая

«Металлист 1925» – «Металлист» – 2:2

Голы: Рашица, 65, Моура, 69 – Гомеш, 10, Дигтярь, 49.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

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