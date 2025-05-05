Металлист 1925 – Металлист – 2:2. Боевое дерби. Видео голов и обзор матча
Поединок двух харьковских команд закончился боевой ничьей
В чемпионской группе Первой лиги состоялся поединок «Металлист 1925» – «Металлист». Команды показали результативный футбол.
«Металлист» открыл счет на 10-й минуте, а в начале второго тайма закрепил свое преимущество. Но одержать победу команде не удалось.
«Металлист 1925» смог переломить ход поединка. Подопечные Патрика ван Леувена забили два мяча и спаслись от поражения.
В турнирной таблице «Металлист 1925» занимает четвертое место. «Металлист» идет на седьмой позиции.
Первая лига Украины. Чемпионская группа. 4 мая
«Металлист 1925» – «Металлист» – 2:2
Голы: Рашица, 65, Моура, 69 – Гомеш, 10, Дигтярь, 49.
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
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