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ATP
05 мая 2025, 19:40 | Обновлено 07 мая 2025, 06:39
395
0

Чемпион Australian Open определился с первой тренировкой после возвращения

Янник Синнер первую тренировку проведет с чехом Иржи Легечкой

05 мая 2025, 19:40 | Обновлено 07 мая 2025, 06:39
395
0
Чемпион Australian Open определился с первой тренировкой после возвращения
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Дисквалификация первой ракетки мира Янника Синнера закончилась 4 мая и он определился, с кем проведет свою первую официальную тренировку.

Итальянский теннисист был отстранен на три месяца от соревнований в феврале после того, как дважды в прошлом году дал положительный результат на допинг-пробу. Он отбыл свое наказание и примет участие в грунтовом Мастерсе в Риме.

Последним матчем Синнера до дисквалификации был финал Открытого чемпионата Австралии, где он победил Александра Зверева в трех сетах и завоевал свой третий титул Большого шлема.

Первую тренировку итальянец проведет с чехом Иржи Легечкой – соперником, которому он еще ни разу не проигрывал в официальных играх.

Грунтовый турнир ATP 1000 в столице Италии будет шестым по счету для Синнера, и он еще ни разу не выигрывал здесь главный трофей. Лучший результат он показал в 2022 году, когда дошел до четвертьфинала, уступив в двух сетах Стефаносу Циципасу.

Несмотря на трехмесячное отсутствие, Янник Синнер по-прежнему опережает ближайших преследователей почти на 2000 очков в мировом рейтинге ATP и продолжает свою беспроигрышную серию из 21 матча.

Эта серия началась в октябре 2024 года, когда после поражения в финале турнира в Пекине от Карлоса Алькараса, итальянец выиграл три крупных турнира подряд: Мастерс в Шанхае, Итоговый турнир ATP в Турине и Открытый чемпионат Австралии.

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ATP Рим Янник Синнер Иржи Легечка дисквалификация допинг
Вячеслав Кулаковский Источник
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