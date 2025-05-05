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  4. СК Полтава – Агробизнес – 2:0. Видео голов и обзор матча
Украина. Первая лига
05 мая 2025, 18:34 |
33
0

СК Полтава – Агробизнес – 2:0. Видео голов и обзор матча

СК «Полтава» рвется в УПЛ

05 мая 2025, 18:34 |
33
0
СК Полтава – Агробизнес – 2:0. Видео голов и обзор матча
СК Полтава

В чемпионской группе Первой лиги состоялся поединок СК «Полтава» – «Агробизнес». Встреча завершилась победой полтавского клуба со счетом 2:0.

СК «Полтава» вышла вперед на 21-й минуте. Счет в матче открыл Владимир Одарюк.

«Агробизнес» старался переломить ход поединка, но на 71-й минуте получил в свои ворота второй мяч. Автором гола стал Евгений Мисюра.

Благодаря этой победе «Полтава» поднялась на второе место. «Агробизнес» в турнирной таблице идет на 5-й позиции.

Первая лига Украины. Чемпионская группа. 4 мая

СК «Полтава» – «Агробизнес» – 2:0

Голы: Одарюк, 21, Мисюра, 71.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

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Полтава Агробизнес Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу видео голов и обзор Владимир Одарюк Евгений Мисюра
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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