СК Полтава – Агробизнес – 2:0. Видео голов и обзор матча
СК «Полтава» рвется в УПЛ
В чемпионской группе Первой лиги состоялся поединок СК «Полтава» – «Агробизнес». Встреча завершилась победой полтавского клуба со счетом 2:0.
СК «Полтава» вышла вперед на 21-й минуте. Счет в матче открыл Владимир Одарюк.
«Агробизнес» старался переломить ход поединка, но на 71-й минуте получил в свои ворота второй мяч. Автором гола стал Евгений Мисюра.
Благодаря этой победе «Полтава» поднялась на второе место. «Агробизнес» в турнирной таблице идет на 5-й позиции.
Первая лига Украины. Чемпионская группа. 4 мая
СК «Полтава» – «Агробизнес» – 2:0
Голы: Одарюк, 21, Мисюра, 71.
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
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