СК Полтава – Агробизнес – 2:0. Видео голов и обзор матча

В чемпионской группе Первой лиги состоялся поединок СК «Полтава» – «Агробизнес». Встреча завершилась победой полтавского клуба со счетом 2:0.

СК «Полтава» вышла вперед на 21-й минуте. Счет в матче открыл Владимир Одарюк.

«Агробизнес» старался переломить ход поединка, но на 71-й минуте получил в свои ворота второй мяч. Автором гола стал Евгений Мисюра.

Благодаря этой победе «Полтава» поднялась на второе место. «Агробизнес» в турнирной таблице идет на 5-й позиции.

Первая лига Украины. Чемпионская группа. 4 мая

СК «Полтава» – «Агробизнес» – 2:0

Голы: Одарюк, 21, Мисюра, 71.

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