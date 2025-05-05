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  4. Не только Шахтер. У Ротаня четыре варианта продолжения карьеры
Украина. Премьер лига
05 мая 2025, 18:40 |
800
3

Не только Шахтер. У Ротаня четыре варианта продолжения карьеры

Что решит тренер Александрии Руслан Ротань?

05 мая 2025, 18:40 |
800
3
Не только Шахтер. У Ротаня четыре варианта продолжения карьеры
ФК Александрия. Руслан Ротань

Тренер Александрии Руслан Ротань, чей контракт с клубом истекает по итогам нынешнего сезона, имеет сразу несколько вариантов продолжения карьеры.

Сам наставник подтвердил, что ведет переговоры с Александрией о новом договоре.

При этом сообщается, что в услугах бывшего тренера национальной, молодежной и олимпийской сборной Украины заинтересованы Шахтер и Полесье в УПЛ, а также Металлист 1925 в Первой лиге.

Шахтер по итогам сезона может уводить Марино Пушича, а в Полесье не полностью удовлетворены работой Имада Ашура.

Металлист 1925 под руководством Патрика ван Леувена стремится в УПЛ, но в Первой лиге пока идет на 4-й позиции.

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Александрия Руслан Ротань Шахтер Донецк Металлист 1925 Полесье Житомир Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ТаТоТаке
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Перець
А куди Шахтар хоче вести Пушича ? 
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+1
Mark4854590
Шахтар не буде брати українського тренера. Принаймні в декілька наступних сезонів
Ответить
+1
GloryUkraine
Невже може бути перший український Містер в новітній історії кротів?
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+1
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