Не только Шахтер. У Ротаня четыре варианта продолжения карьеры

Тренер Александрии Руслан Ротань, чей контракт с клубом истекает по итогам нынешнего сезона, имеет сразу несколько вариантов продолжения карьеры.

Сам наставник подтвердил, что ведет переговоры с Александрией о новом договоре.

При этом сообщается, что в услугах бывшего тренера национальной, молодежной и олимпийской сборной Украины заинтересованы Шахтер и Полесье в УПЛ, а также Металлист 1925 в Первой лиге.

Шахтер по итогам сезона может уводить Марино Пушича, а в Полесье не полностью удовлетворены работой Имада Ашура.

Металлист 1925 под руководством Патрика ван Леувена стремится в УПЛ, но в Первой лиге пока идет на 4-й позиции.