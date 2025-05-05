Не только Шахтер. У Ротаня четыре варианта продолжения карьеры
Что решит тренер Александрии Руслан Ротань?
Тренер Александрии Руслан Ротань, чей контракт с клубом истекает по итогам нынешнего сезона, имеет сразу несколько вариантов продолжения карьеры.
Сам наставник подтвердил, что ведет переговоры с Александрией о новом договоре.
При этом сообщается, что в услугах бывшего тренера национальной, молодежной и олимпийской сборной Украины заинтересованы Шахтер и Полесье в УПЛ, а также Металлист 1925 в Первой лиге.
Шахтер по итогам сезона может уводить Марино Пушича, а в Полесье не полностью удовлетворены работой Имада Ашура.
Металлист 1925 под руководством Патрика ван Леувена стремится в УПЛ, но в Первой лиге пока идет на 4-й позиции.
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