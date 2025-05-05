Сергей НАГОРНЯК: «Выход в УПЛ? Вы знаете, какая за нами стоит компания»

Команда Первой лиги Эпицентр уже обеспечила себе выход в УПЛ на новый сезон, а тренер Сергей Нагорняк уверяет, что клуб будет вести себя скромно и не собирается разбрасываться деньгами в элите.

«Вы знаете, какая за нашей спиной компания крупная, мощная. Но не будет такого, что мы будем скупать звезд. Будем идти шаг за шагом. В следующем сезоне цель – закрепиться в УПЛ, это задание номер один. А дальше развиваться, улучшать инфраструктуру. 50 тысяч долларов зарплаты? Такого точно не будет. 60% игроков останутся, но нужно несколько новичков для конкуренции».

«Конечно, под УПЛ бюджет будет увеличен. У нас нет легионеров, но, думаю, кого-то подпишем. Где играть будем? Главная проблема – освещение стадиона. Есть и другие трудности. Ведем переговоры».

«Для нас очень важно играть в Каменец-Подольском. У нас есть свой болельщик, мы хотим играть дома. Те условия, которые выставил аттестационный комитет, мы успеваем все сделать», – сказал Нагорняк.