Сергей НАГОРНЯК: «Выход в УПЛ? Вы знаете, какая за нами стоит компания»
Нагорняк уверяет, что клуб будет вести себя скромно
Команда Первой лиги Эпицентр уже обеспечила себе выход в УПЛ на новый сезон, а тренер Сергей Нагорняк уверяет, что клуб будет вести себя скромно и не собирается разбрасываться деньгами в элите.
«Вы знаете, какая за нашей спиной компания крупная, мощная. Но не будет такого, что мы будем скупать звезд. Будем идти шаг за шагом. В следующем сезоне цель – закрепиться в УПЛ, это задание номер один. А дальше развиваться, улучшать инфраструктуру. 50 тысяч долларов зарплаты? Такого точно не будет. 60% игроков останутся, но нужно несколько новичков для конкуренции».
«Конечно, под УПЛ бюджет будет увеличен. У нас нет легионеров, но, думаю, кого-то подпишем. Где играть будем? Главная проблема – освещение стадиона. Есть и другие трудности. Ведем переговоры».
«Для нас очень важно играть в Каменец-Подольском. У нас есть свой болельщик, мы хотим играть дома. Те условия, которые выставил аттестационный комитет, мы успеваем все сделать», – сказал Нагорняк.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ламин против ухода Феррана Торреса
Sport.ua рассказывает о потенциальном новобранце «бело-синих», который может стать заменой Ярмоленко