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  4. Сергей НАГОРНЯК: «Выход в УПЛ? Вы знаете, какая за нами стоит компания»
Украина. Премьер лига
05 мая 2025, 19:44 | Обновлено 05 мая 2025, 20:14
1307
1

Сергей НАГОРНЯК: «Выход в УПЛ? Вы знаете, какая за нами стоит компания»

Нагорняк уверяет, что клуб будет вести себя скромно

05 мая 2025, 19:44 | Обновлено 05 мая 2025, 20:14
1307
1
Сергей НАГОРНЯК: «Выход в УПЛ? Вы знаете, какая за нами стоит компания»
ФК Эпицентр

Команда Первой лиги Эпицентр уже обеспечила себе выход в УПЛ на новый сезон, а тренер Сергей Нагорняк уверяет, что клуб будет вести себя скромно и не собирается разбрасываться деньгами в элите.

«Вы знаете, какая за нашей спиной компания крупная, мощная. Но не будет такого, что мы будем скупать звезд. Будем идти шаг за шагом. В следующем сезоне цель – закрепиться в УПЛ, это задание номер один. А дальше развиваться, улучшать инфраструктуру. 50 тысяч долларов зарплаты? Такого точно не будет. 60% игроков останутся, но нужно несколько новичков для конкуренции».

«Конечно, под УПЛ бюджет будет увеличен. У нас нет легионеров, но, думаю, кого-то подпишем. Где играть будем? Главная проблема – освещение стадиона. Есть и другие трудности. Ведем переговоры».

«Для нас очень важно играть в Каменец-Подольском. У нас есть свой болельщик, мы хотим играть дома. Те условия, которые выставил аттестационный комитет, мы успеваем все сделать», – сказал Нагорняк.

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Эпицентр Каменец-Подольский Сергей Нагорняк Первая лига Украины Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: Вацко Live
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Saar
Зірок?! Наприклад ,я  будучи б зіркою, нізаякі гроші не пішов би в клуб, який тільки но вийшов в еліту!
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