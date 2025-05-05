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Украина. Премьер лига
05 мая 2025, 20:10 |
663
2

Стало известно, где Александрия планирует проводить матчи еврокубков

Хотят играть в польском городе Тыхы

05 мая 2025, 20:10 |
663
2
Стало известно, где Александрия планирует проводить матчи еврокубков
ФК Александрия

Александрия, которая уже обеспечила себе выход в еврокубки по итогам сезона (может оказаться как в Лиге чемпионов, так и Лиге Европы или Лиге конференций) свои домашние матчи планирует проводить в Польше.

Сообщается, что клуб ведет переговоры с руководством стадиона в городе Тыхы, где свои еврокубковые встречи ранее проводила Ворскла.

Динамо уже решило, что свои еврокубковые матчи проведет в польском Люблине, а Шахтер ведет переговоры о проведении игр в польском городе Краков.

Динамо матчи группового этапа Лиги Европы 2024/25 проводило в Гамбурге, что вызывало критику из-за долго переезда в немецкий город.

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Александрия Украинская Премьер-лига еврокубки по футболу
Иван Зинченко Источник: Вацко Live
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Комментарии 2
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Lulinnha
2 матча точно проведут. А может и больше если попадут в основной этап. В общем удачи ! 
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0
Oleksandr
Головне позорище країни ФК ОПЗЖ буде значить ганьбитися у Любліні 🤮
Їм і в Україні не раді і ніхто не ходить на ті матчі, так тепер на пустому стадіоні позоритись будуть у Польщі 
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-1
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