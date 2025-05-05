Стало известно, где Александрия планирует проводить матчи еврокубков
Хотят играть в польском городе Тыхы
Александрия, которая уже обеспечила себе выход в еврокубки по итогам сезона (может оказаться как в Лиге чемпионов, так и Лиге Европы или Лиге конференций) свои домашние матчи планирует проводить в Польше.
Сообщается, что клуб ведет переговоры с руководством стадиона в городе Тыхы, где свои еврокубковые встречи ранее проводила Ворскла.
Динамо уже решило, что свои еврокубковые матчи проведет в польском Люблине, а Шахтер ведет переговоры о проведении игр в польском городе Краков.
Динамо матчи группового этапа Лиги Европы 2024/25 проводило в Гамбурге, что вызывало критику из-за долго переезда в немецкий город.
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