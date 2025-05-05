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  4. Нива Тернополь – Кремень – 3:1. Видео голов и обзор матча
Украина. Первая лига
05 мая 2025, 17:33 |
96
0

Нива Тернополь – Кремень – 3:1. Видео голов и обзор матча

«Нива» Тернополь одержала волевую победу

05 мая 2025, 17:33 |
96
0
Нива Тернополь – Кремень – 3:1. Видео голов и обзор матча
ФК Нива Тернополь

В группе «Выбывание» Первой лиги состоялся поединок «Нива» Тернополь – «Кремень». Хозяева пропустили первыми, но смогли одержать победу.

«Кремень» лучше вошел в игру и открыл счет уже на 10-й минуте поединка. Автором забитого мяча стал Андрей Савицкий.

Еще до перерыва Марьян Мысык сравнял счет, а в начале второго тайма Денис Резепов вывел «Ниву» вперед. На 68-й минуте Богдан Вышинский установил окончательный счет.

Первая лига. Группа Выбывание. 3 мая

«Нива» Тернополь – «Кремень» – 3:1

Голы: Мысык 32, Резепов 52, Вышинский 68 – Савицкий 10.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

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Нива Тернополь Кремень Кременчуг видео голов и обзор Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Марьян Мысык Денис Резепов
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
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