Нива Тернополь – Кремень – 3:1. Видео голов и обзор матча

В группе «Выбывание» Первой лиги состоялся поединок «Нива» Тернополь – «Кремень». Хозяева пропустили первыми, но смогли одержать победу.

«Кремень» лучше вошел в игру и открыл счет уже на 10-й минуте поединка. Автором забитого мяча стал Андрей Савицкий.

Еще до перерыва Марьян Мысык сравнял счет, а в начале второго тайма Денис Резепов вывел «Ниву» вперед. На 68-й минуте Богдан Вышинский установил окончательный счет.

Первая лига. Группа Выбывание. 3 мая

«Нива» Тернополь – «Кремень» – 3:1

Голы: Мысык 32, Резепов 52, Вышинский 68 – Савицкий 10.

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