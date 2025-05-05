Нива Тернополь – Кремень – 3:1. Видео голов и обзор матча
«Нива» Тернополь одержала волевую победу
В группе «Выбывание» Первой лиги состоялся поединок «Нива» Тернополь – «Кремень». Хозяева пропустили первыми, но смогли одержать победу.
«Кремень» лучше вошел в игру и открыл счет уже на 10-й минуте поединка. Автором забитого мяча стал Андрей Савицкий.
Еще до перерыва Марьян Мысык сравнял счет, а в начале второго тайма Денис Резепов вывел «Ниву» вперед. На 68-й минуте Богдан Вышинский установил окончательный счет.
Первая лига. Группа Выбывание. 3 мая
«Нива» Тернополь – «Кремень» – 3:1
Голы: Мысык 32, Резепов 52, Вышинский 68 – Савицкий 10.
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
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