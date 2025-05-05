Разбил Ман Юнайтед в финале кубка. Умер бывший форвард Астон Виллы
Питер Макпарланд сделал из Северной Ирландии сенсацию на чемпионате мира 1958 года
На 92-м году жизни умер североирландский футболист и тренер Питер Макпарланд.
Начинал играть в футбол в ирландском клубе «Дандолк». В 1952 году его приобрели почти за 4 тысячи фунтов в «Астон Виллу». В 1957 году помог клубу выиграть Кубок Англии. В финале против «Манчестер Юнайтед» Питер Макпарланд отметился дублем, что помогло победить «красных дьяволов».
Очень хорошая игра позволила Макпарланду поехать на чемпионат мира 1958 года в составе Северной Ирландии. Кстати, это был первый футболист «Астон Виллы», которого вызвали в национальную сборную.
На мундиале Питер стал настоящим героем для своей команды, ведь в группе с Германией, Чехословакией и Аргентиной Северная Ирландия смогла выйти в следующий этап. Всего сборная забила на том чемпионате мира четыре гола, а на счету Макпарланда - три из них.
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