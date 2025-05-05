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  4. Разбил Ман Юнайтед в финале кубка. Умер бывший форвард Астон Виллы
Англия
05 мая 2025, 17:16 |
264
0

Разбил Ман Юнайтед в финале кубка. Умер бывший форвард Астон Виллы

Питер Макпарланд сделал из Северной Ирландии сенсацию на чемпионате мира 1958 года

05 мая 2025, 17:16 |
264
0
Разбил Ман Юнайтед в финале кубка. Умер бывший форвард Астон Виллы
Aston Villa

На 92-м году жизни умер североирландский футболист и тренер Питер Макпарланд.

Начинал играть в футбол в ирландском клубе «Дандолк». В 1952 году его приобрели почти за 4 тысячи фунтов в «Астон Виллу». В 1957 году помог клубу выиграть Кубок Англии. В финале против «Манчестер Юнайтед» Питер Макпарланд отметился дублем, что помогло победить «красных дьяволов».

Очень хорошая игра позволила Макпарланду поехать на чемпионат мира 1958 года в составе Северной Ирландии. Кстати, это был первый футболист «Астон Виллы», которого вызвали в национальную сборную.

На мундиале Питер стал настоящим героем для своей команды, ведь в группе с Германией, Чехословакией и Аргентиной Северная Ирландия смогла выйти в следующий этап. Всего сборная забила на том чемпионате мира четыре гола, а на счету Макпарланда - три из них.

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Астон Вилла смерть чемпионат Англии по футболу
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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