Минай – Диназ – 3:0. Видео голов и обзор матча
«Минай» прервал серию поражений
В группе «Выбывание» Первой лиги состоялся поединок «Минай» – «Диназ». Хозяева одержали уверенную победу.
К матчу «Минай» подходил имея за плечами серию из трех поражений подряд. Однако команде удалось победить «Диназ».
Счет в матче на 15-й минуте открыл Евгений Рязанцев. А на 23-й минуте он же забил второй мяч.
В начале второго тайма Демид Булгатов сделал счет 3:0 в пользу «Миная». Отойти от такого удара «Диназ» уже не смог.
Первая лига. Группа Выбывание. 3 мая
«Минай» – «Диназ» – 3:0
Голы: Рязанцев 15, 23, Булгатов 53.
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
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