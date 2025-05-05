Минай – Диназ – 3:0. Видео голов и обзор матча

В группе «Выбывание» Первой лиги состоялся поединок «Минай» – «Диназ». Хозяева одержали уверенную победу.

К матчу «Минай» подходил имея за плечами серию из трех поражений подряд. Однако команде удалось победить «Диназ».

Счет в матче на 15-й минуте открыл Евгений Рязанцев. А на 23-й минуте он же забил второй мяч.

В начале второго тайма Демид Булгатов сделал счет 3:0 в пользу «Миная». Отойти от такого удара «Диназ» уже не смог.

Первая лига. Группа Выбывание. 3 мая

«Минай» – «Диназ» – 3:0

Голы: Рязанцев 15, 23, Булгатов 53.

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