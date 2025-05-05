Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Минай – Диназ – 3:0. Видео голов и обзор матча
Украина. Первая лига
05 мая 2025, 17:05 |
31
0

Минай – Диназ – 3:0. Видео голов и обзор матча

«Минай» прервал серию поражений

05 мая 2025, 17:05 |
31
0
Минай – Диназ – 3:0. Видео голов и обзор матча
ФК Минай

В группе «Выбывание» Первой лиги состоялся поединок «Минай» – «Диназ». Хозяева одержали уверенную победу.

К матчу «Минай» подходил имея за плечами серию из трех поражений подряд. Однако команде удалось победить «Диназ».

Счет в матче на 15-й минуте открыл Евгений Рязанцев. А на 23-й минуте он же забил второй мяч.

В начале второго тайма Демид Булгатов сделал счет 3:0 в пользу «Миная». Отойти от такого удара «Диназ» уже не смог.

Первая лига. Группа Выбывание. 3 мая

«Минай» – «Диназ» – 3:0

Голы: Рязанцев 15, 23, Булгатов 53.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

По теме:
Владлен ЮРЧЕНКО: «То, как играл Металлист – это не футбол. Не знаю»
Феникс-Мариуполь – Прикарпатье – 2:3. Видео голов и обзор матча
Руслан КОСТЫШИН: «Если бы это был хоккей, то менял бы игроков пятерками»
Минай Диназ Вышгород чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины видео голов и обзор Евгений Рязанцев
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Обнародованы дата и время поединков 29-го тура УПЛ
Футбол | 05 мая 2025, 16:31 1
Обнародованы дата и время поединков 29-го тура УПЛ
Обнародованы дата и время поединков 29-го тура УПЛ

Матчи пройдут 17 и 18 мая

Ямаль предупредил Барселону даже не думать делать этот трансфер
Футбол | 05 мая 2025, 07:48 4
Ямаль предупредил Барселону даже не думать делать этот трансфер
Ямаль предупредил Барселону даже не думать делать этот трансфер

Ламин против ухода Феррана Торреса

«Особенный игрок». Пресс-конференция Раньери после матча с Фиорентиной
Футбол | 05.05.2025, 09:30
«Особенный игрок». Пресс-конференция Раньери после матча с Фиорентиной
«Особенный игрок». Пресс-конференция Раньери после матча с Фиорентиной
«Сделайте перерыв на чай». Хэмилтон разнес Феррари во время гонки Ф-1
Авто/мото | 05.05.2025, 09:40
«Сделайте перерыв на чай». Хэмилтон разнес Феррари во время гонки Ф-1
«Сделайте перерыв на чай». Хэмилтон разнес Феррари во время гонки Ф-1
Даниель ДЮБУА: «Все, это конец карьеры»
Бокс | 05.05.2025, 09:03
Даниель ДЮБУА: «Все, это конец карьеры»
Даниель ДЮБУА: «Все, это конец карьеры»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Определился один из соперников сборной Украины на ЧМ-2026 по хоккею
Определился один из соперников сборной Украины на ЧМ-2026 по хоккею
04.05.2025, 12:31 4
Хоккей
Соболенко и Гауфф определили победительницу престижного турнира в Мадриде
Соболенко и Гауфф определили победительницу престижного турнира в Мадриде
03.05.2025, 21:17 20
Теннис
Известно, что сказал Анчелотти Лунину после катастрофы в матче с Барселоной
Известно, что сказал Анчелотти Лунину после катастрофы в матче с Барселоной
05.05.2025, 03:13 6
Футбол
Зинченко определился с будущим. Журналист рассказал, что решил украинец
Зинченко определился с будущим. Журналист рассказал, что решил украинец
03.05.2025, 23:07 9
Футбол
Сборная Украины не вышла в элиту ЧМ по хоккею. Итоговая таблица
Сборная Украины не вышла в элиту ЧМ по хоккею. Итоговая таблица
03.05.2025, 21:54 102
Хоккей
Договоренность близко. Шахтер провел переговоры с иностранным тренером
Договоренность близко. Шахтер провел переговоры с иностранным тренером
04.05.2025, 10:48 47
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Это просто разгром. Я такого никогда не видел»
Майк ТАЙСОН: «Это просто разгром. Я такого никогда не видел»
04.05.2025, 09:11 1
Бокс
Карло АНЧЕЛОТТИ: «За ним будущее Реала, он будет фантастическим игроком»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «За ним будущее Реала, он будет фантастическим игроком»
03.05.2025, 22:31 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем