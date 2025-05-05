Реал просит отпуститить новичка на Клубный ЧМ. Ливерпуль назвал цену

В понедельник защитник Трент Александер-Арнольд объявил об уходе из Ливерпуля. Ожидается, что игрок свободным агентом перейдет в состав Реала.

Однако контракт британца с Ливерпулем завершается 30 июня, а мадридский клуб хочет задействовать новичка на Клубном чемпионате мира, который стартует 14 июня.

Сообщается, что Реал предложил чемпиону Англии 500 тысяч евро за разрешение Александеру-Арнольду сыграть на турнире в США.

Однако Ливерпуль отказался и назвал другую сумму, которая превышает предложение Реала в несколько раз. Пока нет информации, как развернется ситуация дальше.

Ливерпуль последний матч сезона сыграет 25 мая.