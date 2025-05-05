Феникс-Мариуполь – Прикарпатье – 2:3. Видео голов и обзор матча
«Прикарпатье» вырвало победу в компенсированное время
В группе «Выбывание» Первой лиги состоялся поединок «Феникс-Мариуполь» – «Прикарпатье». Команда гостей одержала волевую победу.
Первый тайм прошел без забитых мячей. Зато команды разошлись после перерыва.
«Феникс-Мариуполь» забил на 60-й минуте, а спустя две минуты увеличил преимущество в счете. Но уже вскоре Сергей Швец один мяч отыграл.
Развязка вышла очень драматичной. Василий Француз сравнял счет ударом с пенальти, а в компенсированное время Андрей Хома принес победу «Прикарпатью».
Первая лига. Группа Выбывание. 3 мая
«Феникс-Мариуполь» – «Прикарпатье» – 2:3
Голы: Непейпиев 60, Булгаков 63 – Швец 69, Француз 89 (с пенальти), Хома 90+4.
Видео голов и обзор матча
Видеозапись матча
Комментарии после матча
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